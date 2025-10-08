Megbolondul az időjárás, erre számíthatunk a hét közepén

Szerdán teljesen megbolondul az időjárás.
Az utóbbi napokban beköszöntött az igazi ősz. A hűvös, csapadékos időjárás nem sok ember kedvence. Az évszakváltás változékony időt is eredményez. Egyik percen süthet a nap, a másikban már futózápor eshet a nyakunkba.
Szerdán is sok meglepetésre számíthatunk. Az időjárás-előrejelzés szerint délelőtt napos idő várható. Az utóbbi napok borús ege azonban nem sokáig várat magára, napközben néhol megvastagodhatnak a gomolyfelhők.
Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt még akkor sem, ha napsütéssel találkozunk, amikor kilépünk a házból. Elvétve előfordulhatnak kisebb záporok. A hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között fog mozogni.
Csütörtökön már jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Megerősödik a szél, a hőmérő higanyszála 17 és 22 fok között mozoghat napközben - írja a köpönyeg.hu.
