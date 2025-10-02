Bármikor lecsaphat a természeti katasztrófa: a repülőteret és az iskolákat is bezárták

Bezárták az állami iskolákat, a kormányhivatalokat és a nemzetközi repülőtereket Bermudán szerdától, hogy felkészüljenek az Imelda hurrikán érkezésére, amely miatt heves esőzéseket és áradásokat várnak a szigeteken - írja az MTI. Már halálos áldozatokat is szedett az Imelda okozta áradás és vihar.

Az Egyesült Államokban egyelőre arra számítanak, hogy a vihar legsúlyosabb része elkerüli a keleti partokat. Illusztráció: Pexels

Az Imelda már komoly károkat okozott a Karib-tenger térségében, és jóllehet Bermuda az elmúlt években sikeresen ellenállt a hasonló időjárási nehézségeknek, a hatóságok most komoly óvintézkedéseket tettek a vihar közeledtével. Az amerikai hurrikánfigyelő központ szerint az Imelda óránként 35 kilométeres sebességgel közeledik Bermudához, és a belsejében a szél erőssége eléri az óránkénti 155 kilométert is. Az előrejelzések szerint csütörtökön éri el a körzetet.

A vihar már áldozatokat is követelt

Michael Weeks, a szigetek nemzetbiztonsági minisztere arra figyelmeztetett, hogy a vihar különösen a tengerparton okozhat károkat, de a pusztító szél és a heves esőzés beljebb is áradásokhoz vezethet. Kuba keleti részén az Imelda a hét elején súlyos áradásokat okozott, amelyeknek két halálos áldozatuk is volt. Haitin egy ember eltűnt, ketten megsérültek az árvíz miatt. Az Egyesült Államokban egyelőre arra számítanak, hogy a vihar legsúlyosabb része elkerüli a keleti partokat.