Kiadták a riasztást: leszakad az ég

Újabb havat hozhat a tél a hétvégén. Igaz, a HungaroMet arra figyelmeztet, hogy szombaton Baranya vármegyében eső várható, nem is kevés: leszakad az ég.

Szombaton leszakad az ég Baranya vármegyében (Fotó: met.hu)

Leszakad az ég: 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat Baranya vármegyében

A HungaroMet előrejelzése szerint Baranya vármegyében 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat szombaton, a Köpönyeg.hu a hétvégi havazásról, hószállingózásról ír.

Szombaton a déli határ mentén tartósabb havazás is kialakulhat, helyenként 5–10 centiméteres hótakaróval. Az ország nagyobb részén ezzel szemben csak elvétve fordul elő csapadék. A legmagasabb hőmérséklet többnyire +3, +4 fok körül várható, az északnyugati szél időnként megélénkül.

Vasárnap délen marad a borult idő gyenge hószállingózással, míg az északi tájakon több órára is kisüthet a nap. Az északi szél sokfelé megerősödik. A reggeli órákban -4 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig +1 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn a zúzmarás ködfoltok megszűnését követően délen rétegfelhős égbolt valószínű, máshol naposabb idő ígérkezik. Elszórtan előfordulhat gyenge hószállingózás, ami lassan észak felé mozog. A nappali maximumok fagypont közelében alakulnak.

– írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.