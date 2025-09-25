Lecsapott a rendőrség a kábítószer-kereskedő hálózatra: Több millió forint értékű drogot foglaltak le - Videó!

Fejér és Baranya vármegyében a rendőrség összehangolt rajtaütés során számolt fel egy jól szervezett kábítószer-kereskedő hálózatot, amely külföldről behozott szerekkel látta el a vásárlóit. A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke meghaladja a harmincmillió forintot. A hatóságok több mint hat kilogramm amfetamint, valamint több mint fél kilogramm heroint és kokaint találtak – írja a Magyar Nemzet.

A kábítószer-kereskedelmet egy baracsi férfi irányította Fotó: Pexels (illusztráció)

A nyomozás adatai szerint a kábítószer-kereskedelmet egy baracsi férfi irányította, aki két dunaújvárosi társával együtt működtette a hálózatot. A gyanúsítottak külföldről szerezték be az anyagot, amelyet itthon, saját környezetükben terjesztettek tovább. A vásárlói kör folyamatosan bővült, a terjesztésből származó bevételek pedig jelentősen növekedtek.

Nem csak kábítószert találtak a házkutatás során

A rendőrök egyszerre négy helyszínen tartottak házkutatást, ahol nemcsak kábítószert és készpénzt, hanem a terjesztéshez szükséges eszközöket és négy gépjárművet is lefoglaltak vagyonvisszaszerzés céljából. A lefoglalt drog, a készpénz és a járművek együttes értéke több tízmillió forintra tehető. A gyanúsítottakat – köztük a baracsi párost és a két dunaújvárosi férfit – előállították, majd a bíróság mind a négyük letartóztatását elrendelte. Ellenük jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, ami hosszú évekre szabadságvesztéssel járhat.

A rendőrség kiemelte, hogy a kábítószer nemcsak törvénytelen, hanem súlyosan rombolja az egyén életét, családokat és közösségeket sodorhat széthullásba.