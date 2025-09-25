Döbbenetes: nem fogod elhinni, mit talált a pincéjében a rémült nő!

Egy amerikai nő megosztotta történetét, miszerint élete legnagyobb meglepetése érte pincéje felújítása alatt. A munka során egy szürke forgácslap került előtérbe, amelyről kiderült, hogy egy álfalat takar. Amikor eltávolította, nagyon megdöbbent, mivel egy színes falfestmény bukkant elő a rejtett felület mögül.

Az amerikai nő teljesen ledöbbent, amikor meglátta mi van az álfal mögött... Fotó: Pexels/Illusztráció

A nő megdöbbent a látottaktól

A nő a Redditen számolt be a különös élményről. Mint írta, háza 1926-ban épült Kenmore-ban, Buffalo városrészében. A család azon tűnődött, vajon mikor készülhetett a festmény, és szerette volna másokkal is megosztani a leletet, hátha valaki már látott hasonlót.

A műalkotás egy jelenetet ábrázol, miszerint egy férfi szamárháton halad el egy pártól, és három másik alak felé tart, akik beszélgetni látszanak. Több figura sombrerót visel, ezért sok kommentelő mexikói étterem hangulatát vélte felfedezni a jelenetben.

Mások saját tapasztalataikat osztották meg. Egy volt házvizsgáló elmesélte, hogy több buffalói ház pincéjében régi, titokban működő vállalkozások nyomaira bukkant, például afroamerikai tulajdonú fodrászatokra az 1950–60-as évekből.

Mennyire menő lenne, ha a te pincéd valaha egy titkos mexikói étteremként működött volna!

– idézte a nő szavait az Express.

Valaki azt javasolta, érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a helyi történeti múzeummal, hátha többet kideríthetnek a festmény eredetéről. Másoknál is előfordult, hogy régi házfelújítás közben falra festett tájképek, erdei jelenetek vagy éppen cowboyokat és indiánokat ábrázoló képek kerültek elő.

A festményről készült fotó a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!