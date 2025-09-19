Ma több helyen is féláron kapható nápolyi pizza, például itt!

Idén is megrendezik azt az eseményt, melynek keretein belül hatalmas kedvezményekkel lehetett nápolyi finomságokat kóstolni a város több pontján. A nápolyi pizza éjszakája szeptember 19-én lesz.
2025. szeptember 19-én ismét megtartják a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, immár harmadik alkalommal. Országszerte több mint 50 pizzéria és étterem csatlakozott az eseményhez. Valamennyi pizzázóban 3-féle terméket kínálnak majd fél áron a készlet erejéig, ezért érdemes lehet előre foglalással bebiztosítani a helyünket. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája hivatalosan 17 órakor kezdődik és 22 óráig tart majd a fővárosban például a Monalizzában, a Forni di Napoliban, a Circoban (két helyszín), a MOTO négy egységében, a Fermentoban, illetve a Passataban is.
Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért, és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. 1802. szeptember 19-én született. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar Iparműkiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke.
A Mickey Mouse című filmet 1928. szeptember 19-én mutatták be. Az Ub Iwerks által rajzolt eredeti Miki egér a "Willie a gőzhajó" című filmben debütált először. Ekkor még drótvékony végtagjai voltak és gonosz jelleme; macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett.
Ötzi nem más, mint egy több ezer éves mumifikálódott férfi, akit 1991-ben találtak meg az Alpok Ötz-völgyi gleccserében, Ausztria és Dél-Tirol határvonalán találták. Ötzi egy similauni férfi volt, testét pedig jelenleg a Bolzano-i Városi Múzeumban őrzik.
Szeptember 19-én az idei közönségkedvenc filmek mellett klasszikus filmcsemegék is láthatók lesznek a Corvin mozi legnagyobb termében, a Kordában. Ahogyan az elmúlt években is, most is elég egyetlen karszalagot vásárolni, amivel bármelyik film megnézhető. A karszalag a mozi pénztárában és weboldalukon 6200 forintért vásárolható meg.
Idén is megrendezik a Nyitott Piacok Napját. Országszerte 22 piacra és vásárcsarnokba várják az érdeklődőket szeptember 19-20-án különböző kedvezményekkel és rendezvényekkel. Csak Budapesten 14 piac, például a Lehel Csarnok, a Fény Utcai Piac, valamint a Sashalmi Piac és a Hunyadi téri Vásárcsarnok és Piac, illetve a Budapest Vásárcsarnokai Kft. fővárosi piacai várják az érdeklődőket.
A koponyeg.hu szerint pénteken derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz. Szombat és vasárnap ragyogó napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Nyárias meleg lesz, sőt néhol hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal.
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Ezen a napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.
Magyarországon szeptember harmadik szombatja a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) szeptember 20-ra meghirdette a Takarítási Világnapot, amelynek célja a világméretű nagytakarítás. Jelszava: "Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon." Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagytakarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket.
2025. szeptember 20-án megadják a zenei évadnyitás módját: a páratlan helyszínen Várdai István és a Liszt Ferenc Kamarazenekar évadnyitó koncertjében merülhetünk el. Az érzelmek sokszínűségét ünneplő muzsikát Cakó Ferenc a világon egyedülálló, zenére komponált homokanimációja kíséri. További információk a koncertről itt találhatók.
A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, Madách Imre "Az ember tragédiája" című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozása.
1981-ben az ENSZ Közgyűlésének nyitónapján úgy határoztak, hogy minden év szeptemberének harmadik keddjén ünneplik a Béke Nemzetközi napját. Egy 2001-es határozat értelmében 2002 óta szeptember 21-én tartjuk ezt a napot. Az ENSZ Közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.
Gróf Széchenyi István politikus, író, közlekedési miniszter 1791. szeptember 21-én született. A nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője volt. Eszméi, működése és hatása által a modern, az új Magyarország egyik megteremtője volt. Nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény névadója, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója.
A kórt az 1864-ben született bajor orvos és pszichiáter, Alois Alzheimer írta le először a múlt század elején. Az Alzheimer-kór az időskor betegsége. A központi idegrendszert támadja: az agyban olyan fehérjelerakódások keletkeznek, amelyek – a feltételezések szerint – felfalják az agysejteket. A következmény: először a személyiség, majd a test is elpusztul. A világnap megrendezését 1994-ben kezdeményezte – az Egészségügyi Világszervezet támogatásával – a Nemzetközi Alzheimer Társaság.
A Magyar Zene Házánál szeptember 21-én egy ígéretes, feltörekvő formáció szabadtéri koncertjét élvezhetjük. A hattagú Szapora Banda 2024-es megalakulása óta elképesztő odaadással viszi az autentikus magyar népzene hírét – a legcsodásabb tájegységek szebbnél szebb, fülbemászó dallamain keresztül. További részletek a koncertről itt olvashatók.
