Ma több helyen is féláron kapható nápolyi pizza, például itt!

Idén is megrendezik azt az eseményt, melynek keretein belül hatalmas kedvezményekkel lehetett nápolyi finomságokat kóstolni a város több pontján. A nápolyi pizza éjszakája szeptember 19-én lesz.

Szerző: Metropol
2025.09.19.
2025. szeptember 19-én ismét megtartják a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, immár harmadik alkalommal. Országszerte több mint 50 pizzéria és étterem csatlakozott az eseményhez. Valamennyi pizzázóban 3-féle terméket kínálnak majd fél áron a készlet erejéig, ezért érdemes lehet előre foglalással bebiztosítani a helyünket. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája hivatalosan 17 órakor kezdődik és 22 óráig tart majd a fővárosban például a Monalizzában, a Forni di Napoliban, a Circoban (két helyszín), a MOTO négy egységében, a Fermentoban, illetve a Passataban is.

223 éve született Kossuth Lajos

Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért, és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. 1802. szeptember 19-én született. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar Iparműkiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke.

97 éve ezen a napon láthatta először a közönség Mickey-t

A Mickey Mouse című filmet 1928. szeptember 19-én mutatták be. Az Ub Iwerks által rajzolt eredeti Miki egér a "Willie a gőzhajó" című filmben debütált először. Ekkor még drótvékony végtagjai voltak és gonosz jelleme; macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett.

Ötzit is ezen a napon találták meg

Ötzi nem más, mint egy több ezer éves mumifikálódott férfi, akit 1991-ben találtak meg az Alpok Ötz-völgyi gleccserében, Ausztria és Dél-Tirol határvonalán találták. Ötzi egy similauni férfi volt, testét pedig jelenleg a Bolzano-i Városi Múzeumban őrzik.

Ma lesz a Corvin Mozi éjszaka is

Szeptember 19-én az idei közönségkedvenc filmek mellett klasszikus filmcsemegék is láthatók lesznek a Corvin mozi legnagyobb termében, a Kordában. Ahogyan az elmúlt években is, most is elég egyetlen karszalagot vásárolni, amivel bármelyik film megnézhető. A karszalag a mozi pénztárában és weboldalukon 6200 forintért vásárolható meg.

A Nyitott Piacok Napja is pénteken kezdődik

Idén is megrendezik a Nyitott Piacok Napját. Országszerte 22 piacra és vásárcsarnokba várják az érdeklődőket szeptember 19-20-án különböző kedvezményekkel és rendezvényekkel. Csak Budapesten 14 piac, például a Lehel Csarnok, a Fény Utcai Piac, valamint a Sashalmi Piac és a Hunyadi téri Vásárcsarnok és Piac, illetve a Budapest Vásárcsarnokai Kft. fővárosi piacai várják az érdeklődőket.

Három helyen lesz pénteken véradás Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 09:00-17:00 óra között a Heim Pál Kórházban (1089. Budapest, Üllői út 86.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ilyen időnk lesz a hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz. Szombat és vasárnap ragyogó napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Nyárias meleg lesz, sőt néhol hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal.

A BKK szerint itt kell forgalmi változásokra számítani

  • Lezárás lesz a Szabadság hídon és a Vámház körúton szeptember 20., szombat 06:00 és szeptember 21., vasárnap 23:00 óra között.
  • Lezárás lesz az Ifjúság útján és a Stefánia úton szeptember 21., vasárnap 08:00 és 18:00 óra között.
  • Időszakos és szakaszos útszűkületre kell számítani a Belgrád rakparton szeptember 21., vasárnap 07:00-15:00 óra között.
  • Lezárás lesz az I. kerületben a Hattyú utcában szeptember 20., szombat 06:00 és szeptember 21., vasárnap 19:00 óra között.
  • Lezárás lesz a Pesti alsó rakparton szeptember 19., péntek 23:00 és szeptember 21., vasárnap 23:00 óra között.
  • Egyirányúsítás lesz a XV. kerületben a Rekettye utcában szeptember 19., péntek 06:00 és 23:00 óra között.

Szombaton lesz a gyermekek világnapja

1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. Ezen a napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.

A takarítás világnapja is szeptember 20-án van

Magyarországon szeptember harmadik szombatja a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) szeptember 20-ra meghirdette a Takarítási Világnapot, amelynek célja a világméretű nagytakarítás. Jelszava: "Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon." Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagytakarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket.

Szombaton lesz a takarítás világnapja. Fotó: freepik.com

Évadnyitó koncert lesz a Karmelitában

2025. szeptember 20-án megadják a zenei évadnyitás módját: a páratlan helyszínen Várdai István és a Liszt Ferenc Kamarazenekar évadnyitó koncertjében merülhetünk el. Az érzelmek sokszínűségét ünneplő muzsikát Cakó Ferenc a világon egyedülálló, zenére komponált homokanimációja kíséri. További információk a koncertről itt találhatók.

Vasárnap lesz a Magyar Dráma ünnepe

A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, Madách Imre "Az ember tragédiája" című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozása.

A Béke napja is ekkor lesz

1981-ben az ENSZ Közgyűlésének nyitónapján úgy határoztak, hogy minden év szeptemberének harmadik keddjén ünneplik a Béke Nemzetközi napját. Egy 2001-es határozat értelmében 2002 óta szeptember 21-én tartjuk ezt a napot. Az ENSZ Közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.

Széchenyi István születésnapja pedig most vasárnap lesz. Fotó: Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei /  Fortepan

234 éve ezen a napon született a legnagyobb magyar is

Gróf Széchenyi István politikus, író, közlekedési miniszter 1791. szeptember 21-én született. A nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője volt. Eszméi, működése és hatása által a modern, az új Magyarország egyik megteremtője volt. Nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény névadója, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója.

Az Alzheimer világnapja is most vasárnap lesz

A kórt az 1864-ben született bajor orvos és pszichiáter, Alois Alzheimer írta le először a múlt század elején. Az Alzheimer-kór az időskor betegsége. A központi idegrendszert támadja: az agyban olyan fehérjelerakódások keletkeznek, amelyek – a feltételezések szerint – felfalják az agysejteket. A következmény: először a személyiség, majd a test is elpusztul. A világnap megrendezését 1994-ben kezdeményezte – az Egészségügyi Világszervezet támogatásával – a Nemzetközi Alzheimer Társaság.

Szabadtéri koncert lesz a Magyar Zene Házában

A Magyar Zene Házánál szeptember 21-én egy ígéretes, feltörekvő formáció szabadtéri koncertjét élvezhetjük. A hattagú Szapora Banda 2024-es megalakulása óta elképesztő odaadással viszi az autentikus magyar népzene hírét – a legcsodásabb tájegységek szebbnél szebb, fülbemászó dallamain keresztül. További részletek a koncertről itt olvashatók.

 

