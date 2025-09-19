Ma több helyen is féláron kapható nápolyi pizza, például itt!

2025. szeptember 19-én ismét megtartják a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, immár harmadik alkalommal. Országszerte több mint 50 pizzéria és étterem csatlakozott az eseményhez. Valamennyi pizzázóban 3-féle terméket kínálnak majd fél áron a készlet erejéig, ezért érdemes lehet előre foglalással bebiztosítani a helyünket. A Nápolyi Pizzériák Éjszakája hivatalosan 17 órakor kezdődik és 22 óráig tart majd a fővárosban például a Monalizzában, a Forni di Napoliban, a Circoban (két helyszín), a MOTO négy egységében, a Fermentoban, illetve a Passataban is.

223 éve született Kossuth Lajos

Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért, és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. 1802. szeptember 19-én született. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar Iparműkiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke.

97 éve ezen a napon láthatta először a közönség Mickey-t

A Mickey Mouse című filmet 1928. szeptember 19-én mutatták be. Az Ub Iwerks által rajzolt eredeti Miki egér a "Willie a gőzhajó" című filmben debütált először. Ekkor még drótvékony végtagjai voltak és gonosz jelleme; macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett.

Ötzit is ezen a napon találták meg

Ötzi nem más, mint egy több ezer éves mumifikálódott férfi, akit 1991-ben találtak meg az Alpok Ötz-völgyi gleccserében, Ausztria és Dél-Tirol határvonalán találták. Ötzi egy similauni férfi volt, testét pedig jelenleg a Bolzano-i Városi Múzeumban őrzik.

Ma lesz a Corvin Mozi éjszaka is

Szeptember 19-én az idei közönségkedvenc filmek mellett klasszikus filmcsemegék is láthatók lesznek a Corvin mozi legnagyobb termében, a Kordában. Ahogyan az elmúlt években is, most is elég egyetlen karszalagot vásárolni, amivel bármelyik film megnézhető. A karszalag a mozi pénztárában és weboldalukon 6200 forintért vásárolható meg.