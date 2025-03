„Istennek hála, sikerült megmenekülnünk” – késsel fenyegetőző, Mickey egér jelmezes ámokfutó tartja rettegésben az embereket

Egy Mickey egér jelmezbe öltözött férfi egyes vádak szerint késsel fenyegetett turistákat, miután azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki a közös fényképezkedés után.

Egy Mickey egér jelmezbe öltözött férfi egyes vádak szerint késsel fenyegetett turistákat Fotó: unsplash

A férfi, aki Via Toledóban, Nápoly egyik forgalmas turisztikai helyszínén szokott tartózkodni, arra bátorítja az embereket, hogy készítsenek vele fényképet. Ezután azt állítólag pénzért cserébe kéri, és ha a turisták nem hajlandóak fizetni, fenyegetésekkel próbálja rávenni őket. Francesco Emilio Borelli, helyi képviselő elmondása szerint a közösségi médián több olyan videó is felkerült, ahol turisták és helyiek állítják, hogy a jelmezes férfi késsel volt felszerelve, és volt olyan beszámoló is, hogy azzal fenyegetett valakit. Borelli most egy dossziét küldött a rendőrségnek az ügyben.

Sokan jelentettek nekünk olyan eseteket, hogy egy Mickey egérnek öltözött személy fenyegetésekkel és pénz kicsikarásával próbálkozott a turisták és a helyiek körében. Néhány videóban pedig az látható, hogy a férfinél kés van. Nem engedhetjük, hogy ilyen emberek zavartalanul tevékenykedjenek a város turistákat vonzó részein, mert ezzel károsítják Nápoly hírnevét, és félelmet keltenek a polgárok és látogatók között

- nyilatkozta a képviselő.

Borelli szerint vizsgálatot kell indítani az ügyben, és ha a vádak igaznak bizonyulnak, akkor a férfit el kell fogni és felelősségre vonni. A képviselő „egérfogó” járőrözést javasol, hogy tetten érjék a gyanúsítottat.

Egy nő a közösségi médián számolt be arról, hogy ő és a családja is fényképezkedtek az említett férfival, de csak később tudta meg, hogy a férfi kést tart magánál.

Istennek hála, sikerült megmenekülnünk