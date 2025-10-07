Megérkezett a borongós ősz: ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban

A következő napokban beköszönt az igazi őszi időjárás. A napsütést egyre többször felhős és szeles idő váltja fel, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet napközben már csak 15-20 fok között alakul. Bár a nap időnként előbukkan, a levegő már egyértelműen hűvösebb lesz, az ősz mostanra tényleg megérkezett hozzánk.

Őszbe fordul az időjárás Fotó: Forrás: Pexels

Időjárás: megérkezett az ősz, hűvösebb napok és kevesebb napsütés vár ránk a héten

Kedden, október 7-én nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg máshol napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán, október 8-án délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön, október 9-én a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

Pénteken, október 10-én változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű - írja a köpönyeg.hu.