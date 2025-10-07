RETRO RÁDIÓ

Megérkezett a borongós ősz: ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban

Véget ér a kellemesen napos idő, melynek helyét fokozatosan a borongós ég, a szél és a hűvösebb hőmérséklet veszi át. Mutatjuk, milyen időjárás lesz a héten

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 06:00
időjárás hőmérséklet ősz

A következő napokban beköszönt az igazi őszi időjárás. A napsütést egyre többször felhős és szeles idő váltja fel, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet napközben már csak 15-20 fok között alakul. Bár a nap időnként előbukkan, a levegő már egyértelműen hűvösebb lesz, az ősz mostanra tényleg megérkezett hozzánk.

Őszbe fordul az időjárás
Őszbe fordul az időjárás Fotó: Forrás: Pexels

Időjárás: megérkezett az ősz, hűvösebb napok és kevesebb napsütés vár ránk a héten

Kedden, október 7-én nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg máshol napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán, október 8-án délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön, október 9-én a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

Pénteken, október 10-én változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű - írja a köpönyeg.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu