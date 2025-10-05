Ebben nem lesz köszönet: Ránk szakad az ég vasárnap

Nem kímél minket az őszi időjárás: ismét esős, borongós, szeles időjárásra lehet számítani a hét utolsó napján és a hét elején is.

Időjárás a hét utolsó napján és jövő hét elején

Vasárnap

Nem lesz köszönet abban, amit vasárnap kapunk: Északnyugat felől érkezik a hidegfront, amely csapadékos, borongós időjárást hoz a délelőtti órákra. Délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, bár zápor ekkor is előfordulhat. A szél sem kímél minket, északnyugat felől megerősödik majd. A hőmérő higanyszála nem fog 15 foknál többet mutatni.

Hétfő

Felhős, száraz idő lesz jellemző, reggel köddel. Maximum 20 fok várható, de egyes helyeken csak 15 fokra számíthatunk.

Kedd

Kedden ismét lecsap a csapadékos időjárás, az északnyugati szél is megerősödik. Nap közben a hőmérésklet 17 fok körül alakul majd - írja a köpönyeg.hu.