Ebben nem lesz köszönet: Ránk szakad az ég vasárnap

Megint elővehetjük az esernyőket.
Nem kímél minket az őszi időjárás: ismét esős, borongós, szeles időjárásra lehet számítani a hét utolsó napján és a hét elején is.
Nem lesz köszönet abban, amit vasárnap kapunk: Északnyugat felől érkezik a hidegfront, amely csapadékos, borongós időjárást hoz a délelőtti órákra. Délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, bár zápor ekkor is előfordulhat. A szél sem kímél minket, északnyugat felől megerősödik majd. A hőmérő higanyszála nem fog 15 foknál többet mutatni.
Felhős, száraz idő lesz jellemző, reggel köddel. Maximum 20 fok várható, de egyes helyeken csak 15 fokra számíthatunk.
Kedden ismét lecsap a csapadékos időjárás, az északnyugati szél is megerősödik. Nap közben a hőmérésklet 17 fok körül alakul majd - írja a köpönyeg.hu.
