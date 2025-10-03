Retteghetnek az áltudományos szenzációk híresztelői

A közösségi médiában nap mint nap találkozhatunk álhírekkel, félretájékoztatással és áltudományos szenzációkkal, amelyek gyakran nehezen különíthetők el a hiteles tudományos tartalmaktól. A Bay Zoltán Kutatóközpont épp ezért az idei évi Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretében e téma köré szervezett kerekasztal-beszélgetést „Tudományos félrevezetés a közösségi médiában” címmel mindamellett, hogy flashmob és kitárult kémia laborok is várták az érdeklődő közönséget.

Látványban sem volt hiány a 2025-ös Kutatók Éjszakáján

A szervezők célja az volt, hogy az érdeklődő közönség kapjon abban segítséget, hogyan lehet eligazodni a mindenkit körülvevő médiazajban, és miként ismerhetők fel a megbízható és hiteles információforrások. Az ingyenes eseményen három neves szakember osztotta meg gondolatait a témában: Dr. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a hiteles tájékoztatás fontosságát emelte ki, Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke az álhírek kiszűrésének módszereit mutatta be, míg Dr. Vida Ádám, a Bay Kutatóközpont kutatás-fejlesztési igazgatója a digitális térben vírusként terjedő, félrevezető információk elleni küzdelmek jelentőségét hangsúlyozta. A szabadtéren megtartott kerekasztal-beszélgetés a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére is sok érdeklődőt vonzott.

Dr. Győrfi Pál, Pintér András és Dr. Vida Ádám

A kerekasztal-beszélgetést megelőzően a Bay Kutatóközpont központi épületének kémiai laborjai is kitárták kapuikat az érdeklődők előtt. A „Zöld kémia – ahol a kémia találkozik a fenntarthatósággal” című program során a látogatók egy különleges tudományos élmény részesei lehettek, ahol a kémia nemcsak látványos, hanem környezettudatos is. Az interaktív esemény célja az volt, hogy játékos formában bemutassa a fenntarthatóság alapelveit, miközben izgalmas kísérleteken keresztül megismertette a résztvevőkkel a megújuló energiaforrásokat és a szén-dioxid körforgását. A program során a környezetvédelem és a tudomány szorosan összekapcsolódott, hangsúlyt fektetve arra, hogyan lehet a kémia segítségével egy élhetőbb, zöldebb jövőt teremteni. A látogatók aktívan bekapcsolódhattak az interaktív bemutatókba, így saját élményeken keresztül tanulhatták meg, hogy a robbanások helyett ma már sokkal inkább a zöld gondolatok viszik előre a tudományt.