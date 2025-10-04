Kettészakad az ország: ilyen időjárás köszönt ránk a hétvégén

Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor, mialatt 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombaton kettőség jellemezheti hazánk időjárását / Fotó: Képünk illusztráció: Pexels.com

Ilyen időjárás várható a következő napokban

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik, melynek hatására a délelőtti órákig erősen felhős lesz az ég, és többfelé alakul ki eső, záporeső. Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap, de elszórt zápor még ekkor is előfordulhat. Az ÉNy-i szél megerősödik, és marad a 15 fok körüli csúcsérték.

Hétfőn a ködfoltok megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. 15 és 20 fok közé melegszik az idő.

Kedden kellemes őszi időre készülhetünk erősödő nappali felmelegedéssel. Nem lesz eső, és 20-22 fok is lehet délután - írja a Köpönyeg.