Kettészakad az ország: ilyen időjárás köszönt ránk a hétvégén

A hétvégi időjárásra kettőség lesz a jellemző: valahol ragyogó napsütés, míg máshol borús, felhős idő várható. Mutatjuk, milyen időjárás várható az elkövetkezendő napokban!
Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor, mialatt 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik, melynek hatására a délelőtti órákig erősen felhős lesz az ég, és többfelé alakul ki eső, záporeső. Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap, de elszórt zápor még ekkor is előfordulhat. Az ÉNy-i szél megerősödik, és marad a 15 fok körüli csúcsérték.
Hétfőn a ködfoltok megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül. 15 és 20 fok közé melegszik az idő.
Kedden kellemes őszi időre készülhetünk erősödő nappali felmelegedéssel. Nem lesz eső, és 20-22 fok is lehet délután - írja a Köpönyeg.
