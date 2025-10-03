Időjárás előrejelzés: kelleni fog a nagykabát, egyre hidegebb reggelek köszöntenek ránk

Az időjárás előrejelzés szerint pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Az időjárás előrejelzés szerint változóan felhős, illetve napos idő lesz a jellemző / Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Ilyen időjárás várható a következő napokban

Szombaton nyugaton sok napsütés, keleten viszont több felhő jellemzi az időt. A Tiszántúlon záporok is kialakulhatnak, mialatt a délutáni hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, többfelé esővel, záporral. A nyugati szél gyakran élénkül meg. A hőmérséklet 14–15 fok körül marad.

Hétfőn változóan felhős időre van kilátás, helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.