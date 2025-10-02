Nem viccel az időjárás! Brutális erővel tör be hazánkba a hideg

Csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

Az elkövetkező napokban esős időjárás várható Fotó: freepik.com / Illusztráció

Hideg időjárás várható

A többórás napsütést gomolyfelhők zavarják pénteken - főleg a keleti tájakon, de csapadékra kicsi az esély. Reggel sokfelé valószínű talajmenti fagy, sőt légköri fagy is lehet. Délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton nyugaton derűs, keleten felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is előfordulnak. 15 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Erősen felhős idő ígérkezik a vasárnapi napon szórványos esőkkel, záporokkal. A nyugati szél megélénkül. 14-15 fok körül mozog a hőmérséklet.