Nem viccel az időjárás! Brutális erővel tör be hazánkba a hideg

Még a húsz fokot sem éri el hőmérő higanyszála! Az időjárás zord fordulatot vesz.
Csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.
A többórás napsütést gomolyfelhők zavarják pénteken - főleg a keleti tájakon, de csapadékra kicsi az esély. Reggel sokfelé valószínű talajmenti fagy, sőt légköri fagy is lehet. Délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő.
Szombaton nyugaton derűs, keleten felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is előfordulnak. 15 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Erősen felhős idő ígérkezik a vasárnapi napon szórványos esőkkel, záporokkal. A nyugati szél megélénkül. 14-15 fok körül mozog a hőmérséklet.
