RETRO RÁDIÓ

Vigyázat! Extrém hideg mar belénk ezen a napon

Ha nem vigyázunk, az aszfaltra fagyhat a cipőnk!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 06:00
zápor hideg időjárás fagy

Október első napja ránk rúgja a csípős időjárást: A hét második felében már extrém hidegre kell számítani. Mutatjuk milyen lesz az időjárás a hét második felében!

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékleteket a keddi napon. Forrás: köpönyeg.hu
Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékleteket szerdán. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hét közepén

 

Szerda

A kedden megszokott ÉK-i szél lesz az uralkodó, miközben tovább erősödik. Szintén ÉK felől megnövekszik a felhőzet, szórványosan fordul majd elő záporeső. Reggel extrém hideg lesz, 1-7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, amely délután maximum 14-15 fokra melegedhet fel.

Csütörtök

Továbbra is borús lesz az időjárás, elszórva alakulhatnak záporok. Az ÉK-i szél még mindig domináns lesz, néhol igen erősen fúj majd. A délutáni hőmérséklet változatlanul nem emelkedik 15 fok fölé.

Péntek

A hétvégéhez közeledve a reggeli órákban már több helyen is előfordulhat talajmenti fagy, de akadnak majd olyan helyek, ahol a talajtól számítva 2 méteres magasságban is fagypont alatti hőmérsékletet mérhetünk. Délután is csak 11-17 fok valószínű - írja a köpönyeg.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu