Vigyázat! Extrém hideg mar belénk ezen a napon

Ha nem vigyázunk, az aszfaltra fagyhat a cipőnk!
Október első napja ránk rúgja a csípős időjárást: A hét második felében már extrém hidegre kell számítani. Mutatjuk milyen lesz az időjárás a hét második felében!
A kedden megszokott ÉK-i szél lesz az uralkodó, miközben tovább erősödik. Szintén ÉK felől megnövekszik a felhőzet, szórványosan fordul majd elő záporeső. Reggel extrém hideg lesz, 1-7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, amely délután maximum 14-15 fokra melegedhet fel.
Továbbra is borús lesz az időjárás, elszórva alakulhatnak záporok. Az ÉK-i szél még mindig domináns lesz, néhol igen erősen fúj majd. A délutáni hőmérséklet változatlanul nem emelkedik 15 fok fölé.
A hétvégéhez közeledve a reggeli órákban már több helyen is előfordulhat talajmenti fagy, de akadnak majd olyan helyek, ahol a talajtól számítva 2 méteres magasságban is fagypont alatti hőmérsékletet mérhetünk. Délután is csak 11-17 fok valószínű - írja a köpönyeg.hu.
