Eső, fagy, vagy 20 fokos meleg? – Mutatjuk, mire számíthatsz a tavasz első hónapján!

Mikor borul végre virágba a természet? Vajon korai, meleg tavaszban lesz részünk márciusban, vagy még hosszú hetekig ázhatunk-fázhatunk, fizethetjük a fűtést, s hordhatjuk az egyre kényelmetlenebbé váló nagykabátot? Mikor érkezik meg végre az igazi tavasz?

Március közepéig ne számítsunk a tavaszra! (Fotó: MP_Foto / Shutterstock)

Talán van remény

Akkor beszélhetünk igazán tavaszról, ha az időjárásra már több napja jellemző az átlaghőmérséklet emelkedése, a csúcshőmérséklet pedig a 20 Celsius-fokos szintet karcolgatja. Nos, az AccuWeather legfrissebb előrejelzése szerint március első felében még marad a változékony, sok csapadékot hozó időjárás, ám a második felére végre beköszönthet a tavaszias meleg.

Március első felében az előrejelzések szerint a hónap első napjai sok csapadékot hoznak, és az ország nagy részén naponta várhatók hosszabb-rövidebb esőzések. Az első hét után csökken a csapadékmennyiség és szárazabb időszak következik. A nappali átlaghőmérséklet március első felében 5 és 15 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig még 0 és -1 fokra is számítani lehet. Azaz a tél még nem adja meg magát teljesen, és a hűvös reggelek továbbra is jellemzőek lesznek.

Felhősebb, borúsabb napok előfordulhatnak március második felében is (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Március második fele: végre tavasz?

Március második felében már javul az időjárás, már napsütésre lehet számítani. A napok túlnyomó részében bár felhős lesz az ég, ám a hőmérséklet emelkedni fog, a hónap végén pedig akár a 20 fokos tavaszi időjárásnak is örülhetünk. A hónap első feléhez képest jelentős, akár tízfokos felmelegedés is várható, szóval azért érezhető lesz a hőmérséklet változása. A minimum hőmérséklet is 0°C és 1°C között lesz, a maximum viszont felkúszik akár 20 fokra is a hónap végén.

Ez alapján elmondhatjuk, hogy a mínuszokra már nem kell számítani éjszaka sem, és a hónap végéhez közeledve talán van még némi remény a tavaszias időjárásra is.

Szóval azért csak óvatosan, mert most még érdemes rétegesen öltözködni, de a március végére valószínűleg eljön az idő, amikor előszedheted a pólókat és a vékonyabb kabátokat is. Úgy tűnik, hogy március második fele végre meghozhatja az igazi tavaszias időjárást!