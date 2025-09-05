RETRO RÁDIÓ

Vége van a hőségriadóknak: váratlan felfrissüléssel érkezik a hétvége

A hétvégéhez érve nemcsak a hőség, hanem a változékony idő is próbára tesz bennünket. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 06:00
zivatar zápor hőség citromsárga riasztás időjárás

Váratlan fordulatokkal zárja a hetet az időjárás. Hol perzselő napsütés, hol záporok és szél fog minket próbára tenni.

Változékony időjárással zárul a hét.
Változékony időjárással zárul a hét. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Pénteken a napsütés mellett délutánra egyre több felhő gyűlik, az északnyugati szél sokfelé megerősödik. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, miközben 30–35 fokos hőségre számíthatunk. Erre a napra a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki a hőség miatt Békés, Csongrád-Csanád, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre. Emellett a zivatarok miatt szintén citromsárga riasztás van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyékre.

Szombaton nyugaton már ragyogó napsütés ígérkezik, keleten azonban még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik, és a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul. Ezen a napon az ország keleti és északkeleti területein 7 vármegyére adtak ki citromsárga riasztást a zivatarok miatt.

Vasárnap többnyire napos, gomolyfelhős idő lesz, csak néhol fordulhat elő kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel 15, délután 29 fok körül tetőzik - írta a Köpönyeg.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu