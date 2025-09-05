Vége van a hőségriadóknak: váratlan felfrissüléssel érkezik a hétvége

Váratlan fordulatokkal zárja a hetet az időjárás. Hol perzselő napsütés, hol záporok és szél fog minket próbára tenni.

Változékony időjárással zárul a hét. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Pénteken a napsütés mellett délutánra egyre több felhő gyűlik, az északnyugati szél sokfelé megerősödik. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, miközben 30–35 fokos hőségre számíthatunk. Erre a napra a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki a hőség miatt Békés, Csongrád-Csanád, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre. Emellett a zivatarok miatt szintén citromsárga riasztás van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyékre.

Szombaton nyugaton már ragyogó napsütés ígérkezik, keleten azonban még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik, és a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul. Ezen a napon az ország keleti és északkeleti területein 7 vármegyére adtak ki citromsárga riasztást a zivatarok miatt.

Vasárnap többnyire napos, gomolyfelhős idő lesz, csak néhol fordulhat elő kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel 15, délután 29 fok körül tetőzik - írta a Köpönyeg.