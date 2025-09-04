Letépett tetők, kicsavart fák, diónyi jég–képeken a hazai viharok brutális pusztítása

Az elmúlt időszak emlékeztethet a korábbi évek pusztító égszakadásaira. Képgalériában gyűjtöttük össze az elmúlt évek legpusztítóbb és legemlékezetesebb viharait.
Az időjárás rendkívül szeszélyes volt az elmúlt hónapokban. Számos viharkárról számoltunk be júliusban, de augusztusban sem kímélte Magyarországot az időjárás. Képgalériában gyűjtöttük össze a legnagyobb viharokat!
Az ország középső részétől csúnya módon búcsúzott a nyár: viharok csaptak le országszerte. Volt már diónyi nagyságú jégeső, de porviharokkal is szembesültek az autósok, akár 2022 januárjában is. Ezek a zivatarok minden esetben hatalmas károkat okoznak.
Szép nevekkel illetik a meteorológusok ezeket a pusztító jelenségeket. Sokan emlékezhetünk a 2010-es brutális viharra, ami országszerte pusztított: Borsodban két településen is villámcsapás okozott tüzet, Szabolcsban orkánerejű szél pusztított. Azóta több, hasonló erősségű égszakadás tépázta meg az országot. 2017-ben a Nárcisz névre keresztelt vihar okozott többek között hatalmas áradásokat.
Ebben a galériában egészen a kétezer-tízes évek elejére ugrunk vissza. Összegyűjtöttük a legnagyobb viharokat - és azok pusztításait. Az alábbi képgalériában mutatjuk a legmeghökkentőbb fotókat!
