Letépett tetők, kicsavart fák, diónyi jég–képeken a hazai viharok brutális pusztítása

Az időjárás rendkívül szeszélyes volt az elmúlt hónapokban. Számos viharkárról számoltunk be júliusban, de augusztusban sem kímélte Magyarországot az időjárás. Képgalériában gyűjtöttük össze a legnagyobb viharokat!

Pár nappal ezelőtt brutális vihar csapott le Budapestre. Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Monszunszerű eső, jég- vagy porvihar

Az ország középső részétől csúnya módon búcsúzott a nyár: viharok csaptak le országszerte. Volt már diónyi nagyságú jégeső, de porviharokkal is szembesültek az autósok, akár 2022 januárjában is. Ezek a zivatarok minden esetben hatalmas károkat okoznak.

Zsófia-ciklon és a Nárcisz-vihar

Szép nevekkel illetik a meteorológusok ezeket a pusztító jelenségeket. Sokan emlékezhetünk a 2010-es brutális viharra, ami országszerte pusztított: Borsodban két településen is villámcsapás okozott tüzet, Szabolcsban orkánerejű szél pusztított. Azóta több, hasonló erősségű égszakadás tépázta meg az országot. 2017-ben a Nárcisz névre keresztelt vihar okozott többek között hatalmas áradásokat.

Képgaléria az elmúlt időszak nagy viharairól

Ebben a galériában egészen a kétezer-tízes évek elejére ugrunk vissza. Összegyűjtöttük a legnagyobb viharokat - és azok pusztításait. Az alábbi képgalériában mutatjuk a legmeghökkentőbb fotókat!