RETRO RÁDIÓ

Letépett tetők, kicsavart fák, diónyi jég–képeken a hazai viharok brutális pusztítása

Az elmúlt időszak emlékeztethet a korábbi évek pusztító égszakadásaira. Képgalériában gyűjtöttük össze az elmúlt évek legpusztítóbb és legemlékezetesebb viharait.

Megosztás
Szerző: Kosztyu Sára
Létrehozva: 2025.09.04. 10:30
vihar kár ciklon időjárás

Az időjárás rendkívül szeszélyes volt az elmúlt hónapokban. Számos viharkárról számoltunk be júliusban, de augusztusban sem kímélte Magyarországot az időjárás. Képgalériában gyűjtöttük össze a legnagyobb viharokat!

Pár nappal ezelőtt brutális vihar csapott le Budapestre.
Pár nappal ezelőtt brutális vihar csapott le Budapestre. Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Monszunszerű eső, jég- vagy porvihar

Az ország középső részétől csúnya módon búcsúzott a nyár: viharok csaptak le országszerte. Volt már diónyi nagyságú jégeső, de porviharokkal is szembesültek az autósok, akár 2022 januárjában is. Ezek a zivatarok minden esetben hatalmas károkat okoznak.

Zsófia-ciklon és a Nárcisz-vihar

Szép nevekkel illetik a meteorológusok ezeket a pusztító jelenségeket. Sokan emlékezhetünk a 2010-es brutális viharra, ami országszerte pusztított: Borsodban két településen is villámcsapás okozott tüzet, Szabolcsban orkánerejű szél pusztított. Azóta több, hasonló erősségű égszakadás tépázta meg az országot. 2017-ben a Nárcisz névre keresztelt vihar okozott többek között hatalmas áradásokat.

Képgaléria az elmúlt időszak nagy viharairól

Ebben a galériában egészen a kétezer-tízes évek elejére ugrunk vissza. Összegyűjtöttük a legnagyobb viharokat - és azok pusztításait. Az alábbi képgalériában mutatjuk a legmeghökkentőbb fotókat!

Képeken a legnagyobb károk! Galéria a pusztító viharokról

fotótegnap, 12:34

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu