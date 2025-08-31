Vihar Budapesten: nem hiszed el, hol rekedt egy autós a folyóvá változott utcán – fotókkal!

Tegnap hatalmas vihar zúdult az országra, több utat is elöntött a felhőszakadás. A vihar Budapesten két autóst is bajba sodort, az utcákat elöntő villámárvíz során egyikük a sínekre hajtott, és ott is rekedt.
Mint azt a Metropol is megírta, igencsak durva időjárással búcsúszott a nyár augusztus 30-án szombaton. A meteorológusok által is előre jelzett, monszunhoz hasonló viharhullám szinte végigsöpört az ország középső részén, a nyomában kialakuló özönvíz pedig pedig több utcát és közlekedési csomópontot is szinte folyóvá változtatott. A vihar Budapesten is tombolt: rengeteg utcát árasztott el az árvíz. Bár a legtöbben némi bosszankodással megúszták a történteket, több autós sajnos alaposan ráfaragott.
Ahogyan a főváros több pontját, úgy Kőbánya egyes területeit is maga alá temette a víz, a helyiek szerint több utcán is vadul hömpölygött az áradás. Így történt ez a X. kerületi Maglódi út és Gitár utca kereszteződésénél is, ami a helyiek szerint a heves esőzések idején szinte mindig víz alá kerül:
Itt mindig beáll a víz, nem egyszer volt, hogy az ilyen viharos időben úgy mentették le a villamosról az embereket
– mondta a Metropolnak egy arra lakó férfi.
Most is szinte lábközépig ért a hömpölygő áradat, olyan magasan állt a víz, hogy az utat látni sem lehetett, így az autók egymás nyomában haladva gázoltak át az áradaton. A délutáni órákban azonban az egyik sofőr pechjére rosszul navigált, az út helyett egyenesen a vízzel fedett sínpárra hajtott.
Gondolom, nem volt helyismerete, nem tudta, hogy ott sínek vannak, látszani meg nem látszott, mert állt rajta a víz. Azt hihette, hogy ott is út van
–- magyarázta a szemtanú. Az autó mozdulni sem tudott, teljesen megfeneklett a víztenger közepén. Információink szerint csak később, segítséggel lehetett leemelni a sínpárról.
Azonban nem csak ő járt pórul a környéken: nem messze tőle egy BMW sofőrje is bajba került a víz miatt. Ő is gyanútlanul haladt a vízzel fedett úton, ahol egy hatalmas kráterbe hajtott. Ez az autó sem mozdult innen, egészen addig, míg a tűzoltók oda nem érkeztek és ki nem menekítették.
Úgy tűnik egyébként, mindenki jobban teszi, ha nem pakolja el az esernyőjét: bár az előrejelzések szerint hétfőre visszatér a nyári idő, a mai napon, vasárnap, ismét bárhol lecsaphat ránk a vihar:
Estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan – főleg a Dunától keletre – záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk északnyugati szél
– írta a Köpönyeg.
