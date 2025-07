„Ezt is túléltem" - Egervári Sándorék házára is lecsapott a vihar

Egészségi állapota okán nehezen mozdul ki otthonról Egervári Sándor. Az egykori szövetségi kapitány elárulta, őket is elérte az országos vihar, de szerencsésen átvészelték.

Fotó: Koncz Márton

- Nem is emlékszem arra, hogy valaha ekkora vihart átéltünk volna itt Pomázon – kezdte a mester a Metropolnak. - Még szerencse, hogy jó anyagból épült a házunk, mert bizony többször is megfordult fejemben, mi lesz, ha… De, nem lett semmi, ezt is túléltem, mint minden bajt, ami az elmúlt években ért.

A 74 éves szakember 2018-ban agyérzést kapott, azóta megtanult együtt élni a betegséggel. Elmondta, igyekszik követni a labdarúgást, bár bevallja, a klub-vb meccsei annyira nem hozták lázba.

- Bevallom csak fél szemmel követtem a klubvilágbajnokságot, nem igazán találok benne sok szórakoztatót. Egyetértek Jürgen Kloppal, aki úgy nyilatkozott, hogy senki se csodálkozzon majd, ha a beinduló bajnokságokon egyre-másra szenvednek súlyos sérüléseket a kizsigerelt futballisták.

Az exkapitány a kedvenc magyar csapatáról, a Paksról is ejtett szót. Mint mondta, különleges a kapcsolata az együttessel.

- Nem is igazán a csapattal, inkább Bognár Gyurival különleges a kapcsolat. Egykoron együtt játszottunk az MTK-ban, amikor Mezey György volt a tréner. Később Bogesz a játékosom lett, majd a fia, Stefi is nálam rúgta a labdát. Szóval, a szívemhez nagyon közel állnak a Bognárok, így aztán az MTK és a Paks is. De nem tagadhatom, nálam most a színmagyar paksiak az elsők.

A Kolozsvár elleni Európa-liga selejtező - minden bizonnyal – sok nézőt vonzanak majd, és különösebb titkot nem tartogat az ellenfél sem.

- A mai technikának köszönhetően, nem rejthetnek el egyetlen játékost sem az ellenfelek. Abban biztos vagyok, hogy Bognár Gyuri stábja is feldolgozta a kolozsvári gárdát. Nálunk a csapategység, az egymásért való küzdelem csodákra képes, amit nem egyszer bizonyított Bognár Gyuri és csapata - zárta Egervári.