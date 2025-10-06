Bekeményít az időjárás: jönnek a ködös, esős reggelek

A következő napokban is hűvös lesz. Sajnos azonban még ennél is rosszabb oldalát mutatja az időjárás!
Borúsan indul a hét, esőben és ködben is lesz részünk az időjárás előrejelzések szerint, a hidegről nem is beszélve. Szükség lesz az esernyőkre és az utakon is kiemelten óvatosnak kell lenni!
Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Kedden nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Szerdán délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.
