Bekeményít az időjárás: jönnek a ködös, esős reggelek

A következő napokban is hűvös lesz. Sajnos azonban még ennél is rosszabb oldalát mutatja az időjárás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 06:00
zápor időjárás köd

Borúsan indul a hét, esőben és ködben is lesz részünk az időjárás előrejelzések szerint, a hidegről nem is beszélve. Szükség lesz az esernyőkre és az utakon is kiemelten óvatosnak kell lenni!

Időjárás: már gyűlnek az esőfelhők
Nem sok jót ígér az időjárás / Fotó: Pexels

Nem kímél az időjárás

Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Kedden nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdán délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

