A nemzeti egység megteremtése most a legfontosabb

Orbán Viktor a kampányzárón a hatalmas tömegnek elmondta, hogy 3 millió szavazatra lesz szüksége a holnapi sorsdöntő választáson. A miniszterelnök azt is elmondta, hogyan lesz meg a három millió szavazat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 22:29
Holnap sorsdöntő választás lesz Magyarországon, amelynek során eldől, hogy az ország élén továbbra is marad a nemzeti szuverén kormány vagy egy ukránbarát párt veszi át a vezetést. Orbán Viktor ezért arra szólította fel a választókat, hogy minél többen menjenek el holnap szavazni és támogassák voksukkal a Fidesz-KDNP-t. Ezután hozzátette, hogy ezekben vészterhes időkben a nemzeti egység megteremtése a legfontosabb, ezért több millió szavazatra van szüksége a kormánypártoknak - írja a Ripost.

2026.04.11.Orbán Viktor-Kampány Záró-Országjárás-Budapest Szentháromság tér
Orbán Viktor: mindenki vigyen el mindenkit szavazni holnap! Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök beszédében elmondta, hogy korábban azért nem tudták az államférfiak Magyarországot a háborún kívül tartani, mert nem volt meg a nemzeti egység, amit egy demokráciában választási eredménnyel lehet teremteni. 

Ezért, ha meg lesz a 3 millió szavazat, akkor a poklok kapui se vehetnek erőt rajtunk a következő négy évben

– mondta Orbán Viktor, majd elmondta, hogy holnap hogyan lesz a kormánypártoknak három millió szavazat. 

Úgy lesz holnap három millió szavaztunk, hogy akinek közös szenvedélye Magyarország és akik ma hasonló tereken állnak a Fidesz és KDNP helyi kampányzáróin azok össze adják ezt a három millió szavazatot. 

– fogalmazott a miniszterelnök, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy most nem azt mondják, mint 2002-ben, amikor azt kérték a választópolgároktól és egymástól, hogy hozzanak még egy embert, hanem azt: "mindenki hozzon el mindenkit és akkor meg lesz a 3 millió szavazat"

Beszéde vége felé pedig a kormányfő a fiatalokhoz is szólt és felhívta a figyelmüket arra, hogy ne a nemzeti kormány és a Fidesz-KDNP ellen lázadjanak


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
