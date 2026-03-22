RETRO RÁDIÓ

Emlékszel még a Vidám Parkra? Így szórakoztunk ott régen – Galéria

Ki ne emlékezne vissza nosztalgiával gyerekkorunk egyik különleges helyszínére, ahová kiemelt alkalmakkor vittek el a szüleink? Születésnapok, majálisok, nyári szünetek... A Budapesti Vidám Park neve egyet jelentett a felhőtlen szórakozással. A vattacukor illata, a dodzsemek csattanása, a láncos körhinta csilingelése ma is élénken él sokak emlékeiben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 16:30
vidámpark vurstli fortepan angolpark játék városliget

A Budapesti Vidám Park története jóval régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk! Elődje, a Vurstli már a 19. században is a pesti mulatságok központja volt, ahol mutatványosok, céllövöldék és különféle látványosságok szórakoztatták a közönséget. Később az elegánsabb Angolpark jelent meg a szomszédságában, amely már modernebb élményeket kínált. A két világot végül 1950-ben egyesítették, létrehozva a Vidám Parkot.

Budapesti Vidámpark megnyitása
Az 50-es években államosították a Budapesti Vidám Parkot, ám az emberek továbbra is imádtak ide járni (Fotó: Fortepan / Fortepan/Album083)

A Budapesti Vidám Park története

A park már a kezdetektől ikonikus játékokkal várta a látogatókat. A legendás, fából készült hullámvasút generációk kedvence lett. Mellette ott volt a Barlangvasút, az Elvarázsolt Kastély, a céllövöldék és a dodzsemek, amelyek szinte kötelező programnak számítottak. Aki pedig egy kis nyugalomra vágyott, az az óriáskerékről csodálhatta meg a Városligetet. 

A Vidám Park nemcsak játékok gyűjteménye volt, hanem valódi közösségi tér is. Itt találkoztak családok, barátok, szerelmesek. Sokaknak ez jelentette az első randevúk vagy az első önálló kalandozások helyszínét. 

A ’60-as, ’70-es években évente akár több millió látogató is megfordult itt, és a park a hétköznapi emberek számára is elérhető kikapcsolódást nyújtott: egy-egy menet ára sokáig csak néhány forint volt.

A Vidám Park népszerűsége évtizedeken át töretlen maradt. A ’80-as évekre már modern attrakciók is megjelentek, például az űrrakéta vagy a különféle gyorsabb, látványosabb játékok. 

A rendszerváltás után azonban lassan megváltoztak a szórakozási szokások.

A látogatószám csökkenése és az anyagi nehézségek végül oda vezettek, hogy a Vidám Park 2013. szeptember 30-án végleg bezárta kapuit. Bár azóta több terv is született – vagy újra nyissák vagy egy modern élményparkot hozzanak létre – ám ezek egyelőre nem valósultak meg. 

Minden gyerek imádta anno a Vidám Parkot (Fotó: Fortepan / Kriss Géza)

A Vidám Park több volt egyszerű szórakozóhelynél

Egy korszak lenyomata volt, ahol barátságok és szerelmek születtek. Bár ma már csak emlék, a budapestiek szívében örökké él.

A galériát a képre kattintva nézheted meg! 

fotó2026.03.19Fotók: Fortepan

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
