Emlékszel még a Vidám Parkra? Így szórakoztunk ott régen – Galéria

Emlékszel még a Vidám Parkra? Így szórakoztunk ott régen
Ki ne emlékezne vissza nosztalgiával gyerekkorunk egyik különleges helyszínére, ahová kiemelt alkalmakkor vittek el a szüleink? Születésnapok, majálisok, nyári szünetek... A Budapesti Vidám Park neve egyet jelentett a felhőtlen szórakozással. A vattacukor illata, a dodzsemek csattanása, a láncos körhinta csilingelése ma is élénken él sokak emlékeiben.
A Budapesti Vidám Park története jóval régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk! Elődje, a Vurstli már a 19. században is a pesti mulatságok központja volt, ahol mutatványosok, céllövöldék és különféle látványosságok szórakoztatták a közönséget. Később az elegánsabb Angolpark jelent meg a szomszédságában, amely már modernebb élményeket kínált. A két világot végül 1950-ben egyesítették, létrehozva a Vidám Parkot.
A Budapesti Vidám Park története
A park már a kezdetektől ikonikus játékokkal várta a látogatókat. A legendás, fából készült hullámvasút generációk kedvence lett. Mellette ott volt a Barlangvasút, az Elvarázsolt Kastély, a céllövöldék és a dodzsemek, amelyek szinte kötelező programnak számítottak. Aki pedig egy kis nyugalomra vágyott, az az óriáskerékről csodálhatta meg a Városligetet.
A Vidám Park nemcsak játékok gyűjteménye volt, hanem valódi közösségi tér is. Itt találkoztak családok, barátok, szerelmesek. Sokaknak ez jelentette az első randevúk vagy az első önálló kalandozások helyszínét.
A ’60-as, ’70-es években évente akár több millió látogató is megfordult itt, és a park a hétköznapi emberek számára is elérhető kikapcsolódást nyújtott: egy-egy menet ára sokáig csak néhány forint volt.
A Vidám Park népszerűsége évtizedeken át töretlen maradt. A ’80-as évekre már modern attrakciók is megjelentek, például az űrrakéta vagy a különféle gyorsabb, látványosabb játékok.
A rendszerváltás után azonban lassan megváltoztak a szórakozási szokások.
A látogatószám csökkenése és az anyagi nehézségek végül oda vezettek, hogy a Vidám Park 2013. szeptember 30-án végleg bezárta kapuit. Bár azóta több terv is született – vagy újra nyissák vagy egy modern élményparkot hozzanak létre – ám ezek egyelőre nem valósultak meg.
A Vidám Park több volt egyszerű szórakozóhelynél
Egy korszak lenyomata volt, ahol barátságok és szerelmek születtek. Bár ma már csak emlék, a budapestiek szívében örökké él.
