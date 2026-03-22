Emlékszel még a Vidám Parkra? Így szórakoztunk ott régen – Galéria

A Budapesti Vidám Park története jóval régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk! Elődje, a Vurstli már a 19. században is a pesti mulatságok központja volt, ahol mutatványosok, céllövöldék és különféle látványosságok szórakoztatták a közönséget. Később az elegánsabb Angolpark jelent meg a szomszédságában, amely már modernebb élményeket kínált. A két világot végül 1950-ben egyesítették, létrehozva a Vidám Parkot.

Az 50-es években államosították a Budapesti Vidám Parkot, ám az emberek továbbra is imádtak ide járni (Fotó: Fortepan / Fortepan/Album083)

A Budapesti Vidám Park története

A park már a kezdetektől ikonikus játékokkal várta a látogatókat. A legendás, fából készült hullámvasút generációk kedvence lett. Mellette ott volt a Barlangvasút, az Elvarázsolt Kastély, a céllövöldék és a dodzsemek, amelyek szinte kötelező programnak számítottak. Aki pedig egy kis nyugalomra vágyott, az az óriáskerékről csodálhatta meg a Városligetet.