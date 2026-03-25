Szentkirályi Alexandra: „Ha nincs Orbán, nincs olaj!”

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a TV2 Mokka szerda reggeli adásában, március 25-én, a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lehallgatása körül kirobbant botrány kapcsán egyértelművé tette, hogy elfogadhatatlan minden olyan külföldi kormányok által támogatott akció, amely az Orbán Viktor vezette magyar kormánnyal szemben, egy politikai erő – konkrétan a Tisza Párt – érdekében történik. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint példátlan esetről van szó. Olyanról, amire a modern magyar történelemben még nem volt példa.

Szentkirályi Alexandra szerint ilyen támadásra még nem volt példa, nemcsak Orbán Viktort, hanem egész Magyarországot érinti / Fotó: MATE KRISZTIAN

Orbán Viktor a jövőnk biztosítéka, mégis ellene áskálódnak

A nyilvánosságra került hangfelvétel középpontjában Panyi Szabolcs áll, aki a felvétel szerint szoros kapcsolatban áll a Tisza Párt egyik vezető politikusának környezetével. Szentkirályi Alexandra felhívta arra is a figyelmünket, hogy az is elhangzik: akár egy leendő külügyminiszter döntéseire is hatással lehet.

Betekintést kaphat bizonyos iratokba, és még abba is beleszólhat, kik maradjanak a külügyminisztériumban.

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A kérdés azonban túlmutat a konkrét ügyön.

Szentkirályi Alexandra szerint itt nem egyszerű politikai vitáról van szó, hanem Magyarország szuverenitásáról.

Milyen országban akarunk élni?

– tette fel a kérdést.

Olyanban, ahol külföldi kapcsolatokkal rendelkező, magukat újságírónak nevező szereplők bejárást kapnak a külügybe, és érzékeny döntésekre is hatással lehetnek?

A politikus szerint ez súlyos kockázat: ha egy ország megnyitja a kapuit külföldi szolgálatok előtt, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Utalva arra, hogy Panyi Szabolcs valójában nem újságíró, hanem idegen érdekeknek kémkedő ügynök.

A háttérben ráadásul jól kirajzolódó hálózat működik. Például a Direkt36 működése körül nemzetközi támogatói struktúra is megjelenik, különböző alapítványokon keresztül. Ezek a kapcsolatok komoly kérdéseket vetnek fel.

Az orosz energiahordozókról való leválást is sürgeti a Tisza Párt. Szentkirályi Alexandra rámutatott, hogy ezek a tervek Brüsszelből érkeznek:

Az orosz olaj teljes kitiltását célzó felhívások az Európai Unió területéről szintén a magyar szuverenitást érintik.

A politikus szerint a magyar kormány álláspontja egyértelmű: az energiát onnan kell beszerezni, ahol a legolcsóbb, mert

csak így védhető meg a rezsicsökkentés és a családok pénztárcája.

Panyi ügynöknek, a Tisza Pártnak és a többieknek, akik Orbán Viktor és hazánk ellen áskálódnak be kell látniuk:

Ha nincs Orbán Viktor, nincs olaj.

Egy esetleges olajembargó drámai következményekkel járhat. Nemcsak az üzemanyag ára nőne meg, hanem mindené – hiszen a szállítási költségek is az egekbe szöknének. A becslések szerint:

akár háromszoros rezsiköltség

brutálisan megugró árak jöhetnek

a magyar családok fizetnének meg.

A tét tehát hatalmas: nemcsak politikai játszmákról, hanem a mindennapi megélhetésről is szó van.

