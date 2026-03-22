„Nem lehet könnyű ott hátul tiszásnak lenni” – Orbán Viktor ismét zseniális üzenetet küldött

Hódmezővásárhelyen is végeláthatatlan tömeg gyűlt össze, hogy köszöntse a miniszterelnököt. Orbán Viktor a gyűlés szélén álló tiszásoknak is üzent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 18:35
Módosítva: 2026.03.22. 18:56
„Ők vannak százan, mi pedig háromezren” – köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök a hódmezővásárhelyi gyűlésen hátul tolongó tiszásokat. Az országjárás ezen állomásán is rengetegen jelentek meg, a miniszterelnök pedig a teljes magyarsághoz szólt.

 

„Nem irigylem a szegény tiszásokat ott hátul” – a tiszásoknak is üzent Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a színpadról jól látta a tömeget. Mint fogalmazott: „Mi vagyunk vagy háromezren, ők körülbelül százan, ez az arány a választásokra is jó lesz.” 

A kormányfő ezután köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt 36 évben Hódmezővásárhely mindig nemzeti képviselőt küldött a parlamentbe

A miniszterelnök a nemzeti kormány kitartásáról és a többség erejéről is beszélt. A tiszásoknak azt üzente: „Mindenhol mi vagyunk többen. És mindennap megyünk és megyünk.”

A mi kampányunk célja, hogy mindenhova eljussunk, és megkössük a háborúellenes szövetségünket

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor úgy látja, hogy az ellenfél ócsárol, mindent és mindenkit lenéz, az élő fába is beleköt, ráadásul egyfolytában a kormányról beszél. Mindeközben a kormány Magyarországról és a magyarokról beszél, mert ők az ő sorsukat tartják fontosnak. A tér szélén kiabáló tiszásoknak pedig azt üzente:

Ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket!

Kiemelte, hogy a kormány mindig is a magyarokat képviselte és fogja képviselni, még akkor is, ha közülük néhányan nem rájuk adják a szavazatukat

Azt is elmondta: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen.

Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon

– idézi a Ripost a miniszterelnök szavait.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

