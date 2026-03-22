„Nem lehet könnyű ott hátul tiszásnak lenni” – Orbán Viktor ismét zseniális üzenetet küldött
Hódmezővásárhelyen is végeláthatatlan tömeg gyűlt össze, hogy köszöntse a miniszterelnököt. Orbán Viktor a gyűlés szélén álló tiszásoknak is üzent.
„Ők vannak százan, mi pedig háromezren” – köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök a hódmezővásárhelyi gyűlésen hátul tolongó tiszásokat. Az országjárás ezen állomásán is rengetegen jelentek meg, a miniszterelnök pedig a teljes magyarsághoz szólt.
„Nem irigylem a szegény tiszásokat ott hátul” – a tiszásoknak is üzent Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a színpadról jól látta a tömeget. Mint fogalmazott: „Mi vagyunk vagy háromezren, ők körülbelül százan, ez az arány a választásokra is jó lesz.”
A kormányfő ezután köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt 36 évben Hódmezővásárhely mindig nemzeti képviselőt küldött a parlamentbe.
A miniszterelnök a nemzeti kormány kitartásáról és a többség erejéről is beszélt. A tiszásoknak azt üzente: „Mindenhol mi vagyunk többen. És mindennap megyünk és megyünk.”
A mi kampányunk célja, hogy mindenhova eljussunk, és megkössük a háborúellenes szövetségünket
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor úgy látja, hogy az ellenfél ócsárol, mindent és mindenkit lenéz, az élő fába is beleköt, ráadásul egyfolytában a kormányról beszél. Mindeközben a kormány Magyarországról és a magyarokról beszél, mert ők az ő sorsukat tartják fontosnak. A tér szélén kiabáló tiszásoknak pedig azt üzente:
Ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket!
Kiemelte, hogy a kormány mindig is a magyarokat képviselte és fogja képviselni, még akkor is, ha közülük néhányan nem rájuk adják a szavazatukat.
Azt is elmondta: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen.
Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon
– idézi a Ripost a miniszterelnök szavait.
