A mozdulatlan kis kar őrangyala: Dudás Ildikó és a Mesés Mosoly Alapítvány harca Csenge gyógyulásáért

Vannak pillanatok, amelyek egy egész életre meghatározzák a sorsunkat. A mezőcsáti Rontó család számára a várva várt boldogság egy szempillantás alatt változott át aggodalommal teli küzdelemmé. A kis Csenge érkezésekor fellépő komplikációk miatt a kislány jobb karjában megsérültek azok a finom idegek, amelyek a mozgásért felelősek. Azóta a pici lány jobb keze türelmesen várja a pillanatot, amikor az üzenet az agyából végre eljut az ujjpercekig.

A kislány jobb karjában nehzen gyógyul az idegsérülés, ami születés közben érte (Beküldött fotó)

Ebben a nehéz helyzetben érkezett meg a család életébe egy fénysugár: Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly Gyermekekért Alapítvány vezetője. Ildikó híres arról, hogy nem képes elmenni egyetlen nehéz sorsú gyermek mellett sem; számára minden csillogó szempár egy küldetés.

Amikor először megláttam Csengét, nem a betegséget láttam, hanem azt az életerőt, ami a tekintetéből áradt. Ott, abban a pillanatban megfogadtam: nem hagyom, hogy ez a kislány egyedül vívja meg ezt a csatát. Szeretnék egy nagyobb gyűjtést indítani, mivel korábban egy másik alapítvány gyűjtése nem vezetett eredményre

– meséli elérzékenyülve Ildikó. Majd így folytatja:

„Számomra nincs lehetetlen, ha egy gyermek jövőjéről van szó. Nem tudok és nem is akarok elfordulni, ha látom, hogy egy család ereje fogytán van. Csenge karja most még pihen, de mi mindent megteszünk, hogy élettel teljen meg!”

Hol tart most a kislány kezelése?

A család élete fenekestül felfordult. Mezőcsátról egy gyáli albérletbe költöztek, hogy a kislány naponta részesülhessen a speciális kezelésekben. Csenge már egy komoly, három és fél órás idegműtéten is túl van, ahol az orvosok megpróbálták áthidalni a sérült szakaszokat. Jelenleg a 26. elektromos stimulációs kezelésnél tartanak, és bár a javulás lassú, a hitük megingathatatlan.

Az édesanya, Margó, hálával teli szívvel beszél a váratlan támogatásról:

Minden áldott nap azért imádkozom, hogy egyszer lássam őt fésülködni vagy két kézzel fogni a játékait. Volt idő, amikor a kilátástalanság súlya alatt majdnem összeroskadtunk.

Csenge jelenleg mindent a bal kezével old meg, de a rehabilitáció és az alapítványi összefogás révén van esély arra, hogy a jobb karja is felébredjen mély álmából. Az út hosszú, ötéves korában újabb műtét várhat rá. A család azonban nincs egyedül a nehéz helyzetükben, Dudás Ildikó melléjük állt, és mindent megtesz azért, hogy a kislány előtt ne legyenek leküzdhetetlen akadályok.