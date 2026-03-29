Kiadták a riasztást, széllökésekre figyelmeztet az időjárás-előrejelzés

Az erős szél a hét elején is folytatódik majd.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 06:00
időjárás zápor széllökések

A kellemetlen időjárás továbbra is kitart. A hét utolsó napján és a következő hét elején gyakoriak lesznek az erős széllökések, és elszórtan hirtelen záporok is előfordulhatnak.

Marad a szeles időjárás
Fotó: AFP

Marad a szeles időjárás

Vasárnap a nap nagy részében erősen felhős marad az ég, de rövid időszakokra kisüt a nap. Elszórtan előfordulhat zápor. A hőmérséklet körülbelül 14 fok körül alakul. A légmozgás továbbra is erős marad. Vasárnap hajnalától estig a Dunántúlon több helyen ismét viharossá fokozódik a szél, 70–85 km/h körüli lökésekkel. A Balaton térségében hajnaltól délutánig ennél erősebb széllökések is előfordulhatnak, 90–95 km/h vagy akár ennél nagyobb értékekkel. Kora estétől a szél ismét több helyen gyengülni kezd, az érintett vármegyék a Hungaromet oldalán tekinthetők meg.

Hétfőn a felhőzet átmenetileg csökken, de nyugat felől újra megvastagszik az ég. Csapadék már csak helyenként fordul elő. A szél gyengül a nap folyamán, azonban estétől ismét erőre kap. A hőmérséklet 11–12 fok körül alakul.

Kedden borongós idő várható, elszórtan záporokkal. Sokfelé élénk, helyenként viharos ÉNy-i szélre lehet számítani. A hőmérséklet hűvös lesz, 9–13 fok között alakul - írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu