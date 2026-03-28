RETRO RÁDIÓ

Záporok és viharos szél: nem lesz kellemes az időjárás a hétvégén

A széllökések miatt több vármegyében vigyázni kell.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 06:00
A hétvégi időjárás inkább a beltéri programoknak kedvez, futó záporok és élénk, helyenként viharos szél várható, amire érdemes felkészülni.

A széllökések viharossá tehetik az időjárást   Fotó: freepik.com / Illusztráció

Csapadékos időjárás jellemzi a következő napokat

Szombaton felhős, borult időre számíthatunk, és főként a déli tájakon délkelet felől esőre, záporokra is lehet számítani. A szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet délután 16–17 °C körül alakul.

Vasárnap az erős, helyenként viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, ugyanakkor a déli és keleti vidékeken még előfordulhat csapadék. A nappali hőmérséklet 13–14 °C körül várható.

Hétfőn változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, helyenként futó záporok előfordulhatnak. Az élénk szél továbbra is érezhető marad, a hőmérséklet körülbelül 12 °C körül alakul - írja a köpönyeg.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
