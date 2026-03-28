Záporok és viharos szél: nem lesz kellemes az időjárás a hétvégén

A hétvégi időjárás inkább a beltéri programoknak kedvez, futó záporok és élénk, helyenként viharos szél várható, amire érdemes felkészülni.

Csapadékos időjárás jellemzi a következő napokat

Szombaton felhős, borult időre számíthatunk, és főként a déli tájakon délkelet felől esőre, záporokra is lehet számítani. A szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet délután 16–17 °C körül alakul.

Vasárnap az erős, helyenként viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, ugyanakkor a déli és keleti vidékeken még előfordulhat csapadék. A nappali hőmérséklet 13–14 °C körül várható.

Hétfőn változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, helyenként futó záporok előfordulhatnak. Az élénk szél továbbra is érezhető marad, a hőmérséklet körülbelül 12 °C körül alakul - írja a köpönyeg.hu.