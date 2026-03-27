Kiadták a riasztást, két részre szakad az ország

Pár napra el kell búcsúznunk a ragyogó tavaszi időjárástól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 06:00
Az elképesztő, havat is hozó időjárás a hét utolsó munkanapján is folytatódik, pénteken ugyanis a Nyugat-Dunántúlon hajnalban többfelé hullhat a hó is, amit később eső vált fel. Napközben azonban északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, kisüt a nap, így lassan délen is megszűnik az eső. A csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul majd az erős szél miatt.

Marad az esős, borongós időjárás (Fotó: Köpönyeg)

Micsoda időjárás: két részre szakad az ország szombaton

A hétvége első napján is marad a borongós időjárás, ami miatt főként délkeleten zápor is várható. Habár a hőmérséklet 16-17 fok köré melegszik, a légmozgás is erős lesz, ami miatt az alábbi térképen citromsárgával jelölt vármegyékre elsőfokú riasztást adtak ki széllökések miatt: 

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t

– írja az érintett területek kapcsán a HungaroMet.

Felemás időjárás: két részre szakad az ország szombaton (Fotó: HungaroMet)


Vasárnap már az erős, olykor viharos északnyugati szél hatására ugyan csökken a felhőzet, de délen és keleten még előfordulhat csapadék. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül mozog majd – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál. 

 

