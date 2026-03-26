Változatlan a Fidesz előnye

A Nézőpont Intézet ezen a héten is megismételte múlt heti kutatását és a Fidesz változatlanul hat százalékpontos előnyét állapította meg. Áprilisi 12-én a Fidesz–KDNP-lista legvalószínűbb eredménye 46, a Tisza Párté 40, a Mi Hazánké nyolc százalék lehet, míg a DK és az MKKP három-három százalékot szerezhet. Mindez akár 110-nél is több Fidesz-mandátumot jelenthet, de mindenképpen abszolút többséget a kormánypárt számára – írja a Magyar Nemzet.

Forrás: Nézőpont Intézet

A Nézőpont Intézet ellenőrző kutatással is megerősített eredményeit és a Medián e héten nyilvánosságra hozott adatsorát hasonlította össze. Eszerint a legvalószínűbb hazai listás eredménynél a Nézőpont hat százalékpontos Fidesz-előnyt, a Medián húsz százalékpontos Tisza-előnyt lát.

Stabilan vezetnek a kormánypártok

A Nézőpont Intézet hagyományosan a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán mutatja be a pártpreferencia adatait. Ennek során az összes aktív választó bevallott és segédkérdésekkel, statisztikai módszerekkel beazonosított pártpreferenciáját mutatjuk be. A március 15-ei nemzeti ünnep után készült, múlt heti felmérés szerint

a Fidesz legvalószínűbb listás hazai eredménye, akár csak e héten, a februári adatokhoz képest enyhe erősödéssel, 46, a Tiszáé 40, a Mi Hazánké nyolc, míg a DK és az MKKP esetében három-három százalék volt.

Ezzel az adatsorral nem lehet összehasonlítani a Medián által rendszeresen és március 15. után is közölt „választani tudók” és „választani tudó biztos szavazók” pártpreferencia-adatait. Előbbi az összes választó közül a pártot választani tudó 82 százalék, utóbbi közülük is csak az aktív választópolgárok pártpreferenciáját közli. Az előbbi tehát nem veszi figyelembe a pártok támogatóinak aktivitását, az utóbbi pedig nem számol az aktív, de pártot választani nem tudók csoportjával. A Medián szerint a választás legvégső hazai eredményéhez a választani tudók megoszlása áll általában a legközelebb, s ezen a bázison húsz százalékpontos előnyt mutat ki a Tisza javára.

Annak érdekében, hogy a két intézet nagyjából azonos időpontban készült felméréseinek eredményeit össze lehessen hasonlítani, a Nézőpont Intézet kiszámolta, hogy a Medián által használt bázisokon mi a pártverseny állása.

Ezek alapján a választani tudók bázisán hat, a választani tudó biztos szavazók bázisán három százalékpontos Fidesz-előny mutatható ki. Azaz, ahol a Nézőpont hat százalékpontos Fidesz-előnyt mutatott ki, ott látott a Medián húsz százalékpontos Tisza-előnyt.