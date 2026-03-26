Változatlan a Fidesz előnye
A március 15-i nemzeti ünnep után két intézet, a Nézőpont és a Medián készített és publikált közvélemény-kutatást, és az eredmények jelentős különbséget mutatnak.
A Nézőpont Intézet ezen a héten is megismételte múlt heti kutatását és a Fidesz változatlanul hat százalékpontos előnyét állapította meg. Áprilisi 12-én a Fidesz–KDNP-lista legvalószínűbb eredménye 46, a Tisza Párté 40, a Mi Hazánké nyolc százalék lehet, míg a DK és az MKKP három-három százalékot szerezhet. Mindez akár 110-nél is több Fidesz-mandátumot jelenthet, de mindenképpen abszolút többséget a kormánypárt számára – írja a Magyar Nemzet.
A Nézőpont Intézet ellenőrző kutatással is megerősített eredményeit és a Medián e héten nyilvánosságra hozott adatsorát hasonlította össze. Eszerint a legvalószínűbb hazai listás eredménynél a Nézőpont hat százalékpontos Fidesz-előnyt, a Medián húsz százalékpontos Tisza-előnyt lát.
Stabilan vezetnek a kormánypártok
A Nézőpont Intézet hagyományosan a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán mutatja be a pártpreferencia adatait. Ennek során az összes aktív választó bevallott és segédkérdésekkel, statisztikai módszerekkel beazonosított pártpreferenciáját mutatjuk be. A március 15-ei nemzeti ünnep után készült, múlt heti felmérés szerint
a Fidesz legvalószínűbb listás hazai eredménye, akár csak e héten, a februári adatokhoz képest enyhe erősödéssel, 46, a Tiszáé 40, a Mi Hazánké nyolc, míg a DK és az MKKP esetében három-három százalék volt.
Ezzel az adatsorral nem lehet összehasonlítani a Medián által rendszeresen és március 15. után is közölt „választani tudók” és „választani tudó biztos szavazók” pártpreferencia-adatait. Előbbi az összes választó közül a pártot választani tudó 82 százalék, utóbbi közülük is csak az aktív választópolgárok pártpreferenciáját közli. Az előbbi tehát nem veszi figyelembe a pártok támogatóinak aktivitását, az utóbbi pedig nem számol az aktív, de pártot választani nem tudók csoportjával. A Medián szerint a választás legvégső hazai eredményéhez a választani tudók megoszlása áll általában a legközelebb, s ezen a bázison húsz százalékpontos előnyt mutat ki a Tisza javára.
Annak érdekében, hogy a két intézet nagyjából azonos időpontban készült felméréseinek eredményeit össze lehessen hasonlítani, a Nézőpont Intézet kiszámolta, hogy a Medián által használt bázisokon mi a pártverseny állása.
Ezek alapján a választani tudók bázisán hat, a választani tudó biztos szavazók bázisán három százalékpontos Fidesz-előny mutatható ki. Azaz, ahol a Nézőpont hat százalékpontos Fidesz-előnyt mutatott ki, ott látott a Medián húsz százalékpontos Tisza-előnyt.
A Nézőpont szerint a Fidesznek több mint hárommillió, a Medián szerint kevesebb mint 2,3 millió szimpatizánsa van
A két teljesen eltérő valóságkép statisztikai oka, hogy a teljes népesség bevallott pártszimpátia-adatai jelentősen eltérnek a két intézet között. Mivel ez az adatsor ugyanarról a sokaságról szól, minden további számítás nélkül összehasonlíthatóak.
2026-ban előreláthatóan 7,63 millió honfitársunk szavazhat belföldön vagy külföldön pártlistákra és egyéni jelöltekre. Elméletileg az ő véleményüket méri fel egy tökéles közvélemény-kutatás, ezért a továbbiakban ezekkel az adatokkal számolunk. Ezek alapján elmondható, hogy a Nézőpont több mint hárommillió, a Medián kevesebb mint 2,3 millió Fidesz-szimpatizánst azonosít. A Tisza esetében a Nézőpont 2,67 millió, míg a Medián 3,5 millió szimpatizánst azonosít be.
Szürreális Medián-számok
Hangsúlyozni kell, hogy a pártszimpatizánsok tábora nagyobb, mint az egyes pártok szavazóinak tábora, hiszen a szimpatizánsok között vannak aktívak és inaktívak is. Ugyanakkor mindkét intézet publikálta azt is, hogy az egyes pártok szimpatizánsainak hány százaléka tekinthető aktív szavazónak. A két nagy pártnál ez mindkét esetben 90 százalék feletti érték, a Nézőpont a kisebb pártoknál 70 (Mi Hazánk) és 50 (DK és MKKP), míg a Medián egységesen 75 százalékos aktivitást azonosított.
Ezek alapján a Nézőpont Intézet szerint a Fidesznek 190 ezerrel több aktív pártszimpatizánsa van, mint a Tiszának, míg a Medián szerint a Tiszának 1,3 millióval több aktív pártszimpatizánsa van, mint a Fidesznek. Ez azért is lenne meglepő, mert a Fidesznek a 2024-es, 60 százalékos részvétellel zajló EP-választáson csaknem kétmillió aktív szavazója volt, így az ő számuk a magas részvétel és a legalább nyár óta zajló kampány ellenére a Medián szerint nem változott.
A Medián szerint 75 százalékkal növekedett az ellenzék aktív szavazóinak száma
2022-ben, 70 százalékos részvétel mellett, a Fidesz-lista – közvélemény-kutatási adatokkal összevethető – hazai eredménye 2.809.238 szavazat volt, az akkori ellenzéki összefogás pedig csak 1.936.297, míg a Mi Hazánk 329 651 szavazatot kapott. 2026-ban a négy évvel korábbinál mind a két intézet magasabb részvételre számít.
A Nézőpont Intézet szerint a pártszimpatizánsok közül az aktív pártszimpatizánsok aránya a Fidesz és a Mi Hazánk esetében eléri, míg a jelenlegi ellenzéki formáció kapcsán pedig 35 százalékkal meghaladja a 2022-es szavazószámokat.
Ezzel szemben a Medián szerint a Fidesz és a Mi Hazánk esetében messze elmarad a 2022-estől az aktív pártszimpatizánsok aránya, míg az ellenzék esetében 75 százalékkal meghaladja a 2022-es összes szavazója számát, összesen 3,37 millió aktív pártszimpatizánsa lenne, akikhez még a rejtőzködő, de aktív többi szavazót is hozzá kellene adni, hogy a teljes szavazótábor mérete megbecsülhető legyen. Ezek az adatok meglehetősen irreálisak.
Hatalmas különbség
A Nézőpont Intézet adatai szerint a Fidesz támogatottsága elérheti a négy évvel ezelőttit, de az ellenzéké várhatóan növekedni fog 2022-höz képest. A két oldal közötti különbség tehát csökkenni fog.
Ezzel szemben a Medián 2026 márciusi kutatásában azt állítja, hogy nagyobb a különbség a Fidesz és a Tisza támogatottsága között a teljes népességben, mint a 2022-es választás előtti kutatásuk szerint a kormánypárt és akkori ellenzéki kihívója között. A teljes választókorú népességben a Medián 2022. március 24. és 26. közötti felmérése szerint 40 százalék szimpatizált a Fidesszel és 32 százalék az „ellenzéki közös listával”, 2026. március 17. és 20. közötti felmérésük szerint a Fideszt azonban a teljes választókorú népességnek 30, a Tiszát 46 százaléka támogatja.
