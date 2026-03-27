Így szakadt ránk a márciusi hó – Elképesztő felvételek

Március végén már a szikrázó napsütésre és a kellemes tavaszi sétákra vágyna az ember. Ám most Magyarországot egy erős ciklon érte el, amely több térségben is jelentős havazást és viharos szelet hozott. Elképesztő felvételek készültek, hogyan váltotta fel a mesés tavaszt a márciusi hó.

Elérte hazánkat a márciusi hó – fehér lepel borította a tájat

A nyugati határ közelében, főként a magasabban fekvő területeken már több centiméter friss hó esett le, míg a síkvidékeken gyakori a havas eső vagy az eső.

Kiss Márton, a HungaroMet Zrt. Sopron-kurucdombi állomásának meteorológusa arról tájékoztatta a Kisalföld Hírportált, hogy Brennbergbányán 11, Mucknál 18, míg a legmagasabb ponton, Hermesen 20 centiméteres hótakaró alakult ki.

A Kőszegi-hegység magasabban fekvő pontjain már csütörtökön megkezdődött a havazás, a tartós hideg révén pedig a hótakaró meg is maradt. Hasonló folyamat zajlott le a Bakonyban is, ott az esti esőzést a lehűlés hatására látványos havazás váltotta fel – számolt be róla a Köpönyeg.

Több helyen éjfél után volt érzékelhető, hogy megerősödött a havazás, így reggelre már fehér lepel borította az eddig virágos, rügyező tájat.

A havazás mellett most a viharos szél és a csapadék is próbára teszi hazánkat, komoly károkat okozva:

„A Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek 90 km/h-t meghaladó széllökéseket. Sopronban 87 km/h, Győrben 55 km/h volt a legerősebb széllökés" - közölte a Kisalfölddel Kiss Márton.

Az úton közlekedőknek nehéz útviszonyokra kell készülniük.