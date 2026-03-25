Figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút: akár 25 centiméter hó is hullhat

Havazás, viharos szél és télies útviszonyokra lehet számítani a Dunántúlon. Több mint 180 munkagépet vet be a Magyar Közút a brutális havazás miatt.

Visszaállt a téli időjárásra a Magyar Közút

Csütörtökön egy mediterrán ciklon éri el hazánkat, amely elsősorban a Dunántúlon okozhat téli időjárási körülményeket. A térségben eleinte havas eső, majd egyre többfelé alakulhat ki havazás. A késő délelőtti órákról először Soproni-és a Kőszegi-hegység térségében, majd a délután második felétől a Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban is tartós hóréteg alakulhat ki. Az éjféli órákig a síkvidéken legfeljebb 2 cm, a Bakonyban azonban már 5-15 cm hó hullhat.

Péntek reggelig a Dunántúl nyugati kétharmadán a sík területeken akár 6 cm, a Bakonyban 15-25 cm, míg a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-20 cm tapadó hó kialakulására lehet számítani.

Pénteken a Balatontól nyugatra havas esőre, míg a magasabban fekvő területeket, különösen

a Bakonyban és az Alpokalján, újabb további 5-20 cm friss hóra érdemes felkészülni. Az alacsonyabban fekvő területeken azonban a csapadék halmazállapota fokozatosan változik, és a lehullott hó olvadásnak indulhat.

Viharos szél nehezítheti majd a közlekedést

A havazást többfelé erős, helyenként viharos szél kíséri. A Nyugat-Dunántúlon már a délelőtti óráktól fokozódik az északi szél, amely délutánra nagy területen válik viharossá.

A legerősebb széllökések általában 80–90 km/h között alakulnak, de egyes helyeken a 90 km/h-t is meghaladhatják.

A várható időjárási helyzetre reagálva a Magyar Közút az érintett vármegyékben, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala, elrendelték a téli munkagépek újbóli felszerelését. Ennek köszönhetően összesen 117 darab, azonnal bevethető téli munkagép áll készenlétben. Ezen felül országosan további 64 darab, teljesen felszerelt téli munkagép áll rendelkezésre, amelyek szükség esetén szintén bevethetők.

A Magyar Közút elegendő útszóró sóval és síkosságmentesítő anyaggal készült fel: az érintett vármegyékben jelenleg 17 041 tonna só, 417 383 liter kalcium-klorid oldat és 99 750 kilogramm kalcium-klorid granulátum áll rendelkezésre.

Országosan ez 62 513 tonna sót, 2 164 220 liter kalcium-klorid oldatot és 794 150 kilogramm kalcium-klorid granulátumot jelent.