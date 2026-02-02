Dallamok, szerelem, humor – te mennyire ismered az operettkirályt?
Ha szereted is az operettet, most kiderül, mennyire ismered! Huszka Jenő operettjeit töretlenül műsorukon tartják a színházak. Az operettkirály ma 66 éve halt meg, egy kvízzel emlékezünk rá.
Huszka Jenő neve összeforrt a magyar operett aranykorával, dallamai generációk emlékezetében élnek tovább. A zeneszerző 1960. február 2-án hunyt el, ez lett a Huszka-emléknap. Ilyenkor újra előkerülnek legismertebb operettjei és slágerei, amelyeket ma is ugyanúgy imád a közönség, mint a bemutatójuk idején.
Huszka Jenő az egyik legnagyobb magyar zeneszerző
A Bob herceg című operett volt Huszka Jenő első világsikere, amelyet további népszerű darabok követtek. Műveiben az addigi bécsies hangvételt magyaros elemekkel váltotta fel, a magyar közönség nagy örömére. Életének és műveinek akkora jelentősége van és annyian ismerik ma is a dalait, hogy a zenés színházakban folyamatosan műsorra tűzik operettjeit.
Ha valaki csak egyszer is járt a Hortobágyon, biztosan beugrott a „Délibábos Hortobágyon” című szám. A dal az Erzsébet című operettben hangzott fel először, azóta azonban önálló életre kelt.
A magyar operett a XIX–XX. század fordulóján vált a fővárosi szórakoztatás egyik legnépszerűbb műfajává. Könnyed hangvétele, dallamos zenéje és gyakran humoros, romantikus történetei révén a műfaj hamar a közönség kedvence lett, Huszka Jenő művei pedig a magyar zenei élet meghatározó részét képezik. A zeneszerző ötvözte a bécsi operett eleganciáját a magyar népzene motívumaival. Legismertebb művei közé tartozik a Bob herceg (1903), a Lili bárónő (1919), a Gül Baba (1905), a Mária főhadnagy (1942) és a Szép Juhászné (1951). Ezek a darabok a mai napig repertoárdaraboknak számítanak a színházakban.
A szerepekben számos híres magyar énekes és színész tündökölt az elmúlt évszázadban: többek között Jávor Pál, Molnár Piroska, Szeleczky Zita, Rátonyi Róbert, Sinkovits Imre. Az operett nem csupán zenei élményt nyújtott, hanem a színészi játék és a könnyed humor is hozzájárult népszerűségéhez. Műveinek köszönhetően Huszka Jenő dallamai a mai napig képesek mosolyt csalni a közönség arcára és bizonyítják, hogy az igazi operett időtlen: egyszerre szórakoztat, elvarázsol és emlékeztet erényeinkre és gyarlóságainkra.
Te mennyit tudsz Huszka Jenő operettjeiről? Ha a tízből nyolc kérdést megválaszolsz, igazi operettrajongó vagy!
1. Melyik város volt a klasszikus operett egyik központja Budapest mellett?
2. Melyik operett zeneszerzője Huszka Jenő?
3. Igaz vagy hamis? Az operett mindig vidám befejezésű.
4. Melyik Huszka-operettet mutatták be 1903-ban, és ez hozta meg az első nagy sikert?
5. Folytasd a szöveget Huszka Jenő Bob herceg című operettjének dalából! Londonban hej, van számos utca.....
6. Hogy hangzik a dal Huszka Jenő Lili bárónő operettjéből? Egy férfi képe...
7. Mikor játszódik a „Szép juhászné” című operett?
8. Melyik operettben hangzik el az egyik legszebb hazafias dal, a "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország"?
9. Mikor volt Huszka Jenő halálának napja?
10. Mi volt a címe Huszka Jenő egyik leghíresebb dalának? Délibábos...
