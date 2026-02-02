Dallamok, szerelem, humor – te mennyire ismered az operettkirályt?

Huszka Jenő neve összeforrt a magyar operett aranykorával, dallamai generációk emlékezetében élnek tovább. A zeneszerző 1960. február 2-án hunyt el, ez lett a Huszka-emléknap. Ilyenkor újra előkerülnek legismertebb operettjei és slágerei, amelyeket ma is ugyanúgy imád a közönség, mint a bemutatójuk idején.

Huszka Jenő, a magyar operett egyik legnagyobb alakja Fotó: Picasa

Huszka Jenő az egyik legnagyobb magyar zeneszerző

A Bob herceg című operett volt Huszka Jenő első világsikere, amelyet további népszerű darabok követtek. Műveiben az addigi bécsies hangvételt magyaros elemekkel váltotta fel, a magyar közönség nagy örömére. Életének és műveinek akkora jelentősége van és annyian ismerik ma is a dalait, hogy a zenés színházakban folyamatosan műsorra tűzik operettjeit.

Bob herceg, székesfehérvári előadás 2019-ben Fotó: Fehér Gábor

Ha valaki csak egyszer is járt a Hortobágyon, biztosan beugrott a „Délibábos Hortobágyon” című szám. A dal az Erzsébet című operettben hangzott fel először, azóta azonban önálló életre kelt.

Jelenet a Lili bárónő című operettből Fotó: Pusztai Sándor

A magyar operett a XIX–XX. század fordulóján vált a fővárosi szórakoztatás egyik legnépszerűbb műfajává. Könnyed hangvétele, dallamos zenéje és gyakran humoros, romantikus történetei révén a műfaj hamar a közönség kedvence lett, Huszka Jenő művei pedig a magyar zenei élet meghatározó részét képezik. A zeneszerző ötvözte a bécsi operett eleganciáját a magyar népzene motívumaival. Legismertebb művei közé tartozik a Bob herceg (1903), a Lili bárónő (1919), a Gül Baba (1905), a Mária főhadnagy (1942) és a Szép Juhászné (1951). Ezek a darabok a mai napig repertoárdaraboknak számítanak a színházakban.

Budapest, Fő utca 15.: a ház fala is őrzi Huszka Jenő emlékét Fotó: Veréb Simon

A szerepekben számos híres magyar énekes és színész tündökölt az elmúlt évszázadban: többek között Jávor Pál, Molnár Piroska, Szeleczky Zita, Rátonyi Róbert, Sinkovits Imre. Az operett nem csupán zenei élményt nyújtott, hanem a színészi játék és a könnyed humor is hozzájárult népszerűségéhez. Műveinek köszönhetően Huszka Jenő dallamai a mai napig képesek mosolyt csalni a közönség arcára és bizonyítják, hogy az igazi operett időtlen: egyszerre szórakoztat, elvarázsol és emlékeztet erényeinkre és gyarlóságainkra.