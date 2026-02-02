RETRO RÁDIÓ

Dallamok, szerelem, humor – te mennyire ismered az operettkirályt?

Ha szereted is az operettet, most kiderül, mennyire ismered! Huszka Jenő operettjeit töretlenül műsorukon tartják a színházak. Az operettkirály ma 66 éve halt meg, egy kvízzel emlékezünk rá.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
2026.02.02.
Módosítva: 2026.02.02. 17:11
Huszka Jenő neve összeforrt a magyar operett aranykorával, dallamai generációk emlékezetében élnek tovább. A zeneszerző 1960. február 2-án hunyt el, ez lett a Huszka-emléknap. Ilyenkor újra előkerülnek legismertebb operettjei és slágerei, amelyeket ma is ugyanúgy imád a közönség, mint a bemutatójuk idején.

Huszka Jenő, a magyar operett egyik legnagyobb alakja
Huszka Jenő, a magyar operett egyik legnagyobb alakja Fotó: Picasa

Huszka Jenő az egyik legnagyobb magyar zeneszerző

A Bob herceg című operett volt Huszka Jenő első világsikere, amelyet további népszerű darabok követtek. Műveiben az addigi bécsies hangvételt magyaros elemekkel váltotta fel, a magyar közönség nagy örömére. Életének és műveinek akkora jelentősége van és annyian ismerik ma is a dalait, hogy a zenés színházakban folyamatosan műsorra tűzik operettjeit

a20190727_Kiralyi_Operett_Napok_eloadas_fg_fmh (2)
Bob herceg, székesfehérvári előadás 2019-ben Fotó: Fehér Gábor

Ha valaki csak egyszer is járt a Hortobágyon, biztosan beugrott a „Délibábos Hortobágyon” című szám. A dal az Erzsébet című operettben hangzott fel először, azóta azonban önálló életre kelt.

dsc_3082
Jelenet a Lili bárónő című operettből Fotó: Pusztai Sándor

A magyar operett a XIX–XX. század fordulóján vált a fővárosi szórakoztatás egyik legnépszerűbb műfajává. Könnyed hangvétele, dallamos zenéje és gyakran humoros, romantikus történetei révén a műfaj hamar a közönség kedvence lett, Huszka Jenő művei pedig a magyar zenei élet meghatározó részét képezik. A zeneszerző ötvözte a bécsi operett eleganciáját a magyar népzene motívumaival. Legismertebb művei közé tartozik a Bob herceg (1903), a Lili bárónő (1919), a Gül Baba (1905), a Mária főhadnagy (1942) és a Szép Juhászné (1951). Ezek a darabok a mai napig repertoárdaraboknak számítanak a színházakban.

DM-201008-20-607097
Budapest, Fő utca 15.:  a ház fala is őrzi Huszka Jenő emlékét Fotó: Veréb Simon

A szerepekben számos híres magyar énekes és színész tündökölt az elmúlt évszázadban: többek között Jávor Pál, Molnár Piroska, Szeleczky Zita, Rátonyi Róbert, Sinkovits Imre. Az operett nem csupán zenei élményt nyújtott, hanem a színészi játék és a könnyed humor is hozzájárult népszerűségéhez. Műveinek köszönhetően Huszka Jenő dallamai a mai napig képesek mosolyt csalni a közönség arcára és bizonyítják, hogy az igazi operett időtlen: egyszerre szórakoztat, elvarázsol és emlékeztet erényeinkre és gyarlóságainkra.

Te mennyit tudsz Huszka Jenő operettjeiről? Ha a tízből nyolc kérdést megválaszolsz, igazi operettrajongó vagy!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik város volt a klasszikus operett egyik központja Budapest mellett?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik operett zeneszerzője Huszka Jenő?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Igaz vagy hamis? Az operett mindig vidám befejezésű.
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik Huszka-operettet mutatták be 1903-ban, és ez hozta meg az első nagy sikert?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Folytasd a szöveget Huszka Jenő Bob herceg című operettjének dalából! Londonban hej, van számos utca.....
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Hogy hangzik a dal Huszka Jenő Lili bárónő operettjéből? Egy férfi képe...
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mikor játszódik a „Szép juhászné” című operett?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik operettben hangzik el az egyik legszebb hazafias dal, a "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország"?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mikor volt Huszka Jenő halálának napja?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mi volt a címe Huszka Jenő egyik leghíresebb dalának? Délibábos...

 

 

