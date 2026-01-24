Szenvedély, romantika: megérkezett a mozikba a Magyar menyegző!

A nemzetközi bemutatók után január 22-től már a hazai mozikban is látható a Magyar menyegző! A film a magyar néptánc és népzene gazdag hagyományán keresztül megelevenedő, romantikus történetet. Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmjében a szerelmi történet sodrása, a magyar tánc ritmusa és a népzene érzékszerveinken át ható, szavakon túli ereje találkozik a filmvásznon, benne a magyar népi kultúra elsőrangú ismerői és művelői, teljeskörű alkotói együttműködésben.

Magyar menyegző Kovács Tamással és Törőcsik Franciskával (Fotó: KRISTOF GALGOCZI NEMETH)

Magyar menyegző: Január 22-től már a magyar mozikban

A Magyar menyegző több nemzetközi bemutatón is hatalmas sikert aratott: a világpremier az A-kategóriás Tallinn Black Nights Film Festival versenyprogramjában zajlott, a határon túli ősbemutatót a Kolozsvári Magyar Operában tartották, majd az amerikai nézőknek New Yorkban is telt ház előtt mutatták be.

Az alkotás a magyar néptánc és népzene hagyományvilágát, gazdag kincstárát mutatja be, szenvedéllyel teli, romantikus történetbe ágyazva.

Dráma, kultúrutazás, látványos zenés-táncos élmény, a nemzeti hagyomány értékeit életre keltve

- jellemezték az alkotók.

A készítők szándéka az volt, hogy a hagyományokból merítsen, de ugyanakkor fontos volt az is, hogy modern szemlélettel szólítsa meg a hazai és a nemzetközi közönséget.

A magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és két fiatal szerelmének kibontakozása fonódik össze a történetben, amely Budapestről indulva egészen Erdélyig, a kalotaszegi tájakig vezet

- mondta Káel Csaba rendező, aki személyes élményét dolgozta fel a filmben: maga is részt vett - több alkotótársához hasonlóan - egy, a szokványos helyi drámát sem nélkülöző, igazi kalotaszegi menyegzőn.

Törőcsik Franciska édesanyját Györgyi Anna játssza a filmban

A zenés, táncos, romantikus film főszereplőit a hazai mozikba már több mint 1 millió nézőt becsábító Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Törőcsik Franciska, a Hunyadi című sorozatban is látható Kovács Tamás és az Együtt kezdtük révén széles körben megismert Kövesi Zsombor alakítja.

További szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István. Györgyi Anna Jászai Mari-díjas színésznőt arról kérdeztük, még forgatáskor, a Skanzenben, hogyan kapcsolódik személy szerint ehhez a világhoz.

A főszereplő Töröcsik Franciska, Kati édesanyját játszom, Bözsi nénit. A férjem is erdélyi, minden évben többször megyünk az édesanyjához meg a testvéréhez. Nagyon örülök, hogy benne lehetek ebben a filmben és profi táncosokkal táncolhatok együtt. Ez a viselet pedig gyönyörű! Ismerem a tulajdonosát, aki maga varrta és hímezte ki. Megtisztelő, hogy hordhatom, nagyon kell vigyázni rá

- mondta, Györgyi Anna, aki azért is hálás, hogy Káel Csaba rendező, akivel egy évfolyamban végzett a Színművészetin, casting nélkül meghívta a szerepre.