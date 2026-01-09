Fantasztikus örömhírt jelentett be Nótár Mary!

Nem mintha eddig unatkozott volna a roma énekesnő, de a Sztárban Sztár All Stars műsora óta még több megkeresése van. Nótár Marynek ráadásul nem csak még több fellépése lett, hanem szerepet kapott egy újabb televíziós műsorban és az Operettszínház legújabb darabjában is.

Nótár Mary a Sztárban Sztár All Stars minden pillanatát élvezte (Fotó: MEDIAWORKS)

Nótár Mary Aurelióval forgatott

Úgy látszik, a TV2 Sztárban Sztár show-ja szerencsét hoz a mulatós sztárnak. Nótár Mary életében először a műsor első évadában vállalt televíziós szereplést, ahol egészen a döntőig menetelt és országszerte még jobban megismerték a nevét. Így amikor felkérték, hogy versenyzőként induljon a Sztárban Sztár All Stars szériában is, azonnal igent mondott. Elképesztő produkciókat tett hétről hétre a színpadra, emlékezetes volt például Szandi utánzása, amit maga Szandi is könnyesen köszönt meg neki. Nótár Mary tökéletesen hozta Mary Zsuzsit is, de Pavarotti sem fogott ki rajta. A nézők elárasztották szeretettel, ami rengeteg erőt adott neki, végül a döntő előtt esett ki, de nem bánta, így is nagyon boldog volt. Azt viszont nem gondolta, hogy mennyi felkérést kap szereplése után. Nemrég Aurelióval forgatott, a bajai sztárapuka Eskü, megváltozom! című reality-jében, ami hamarosan indul a TV2-n.

Most pedig arról számolt be Nótár Mary, hogy színházi szerepet kapott.

Óriási megtiszteltetés ért! A Budapesti Operettszínház Dankó Pista nagyoperettjének lehetek részese. 2026.03.26!

- írta Insta posztjában az énekesnő.

Nótár Mary családja körében szeretne több időt tölteni

Nótár Mary, aki Aurelióval a Nagy Duettben a döntőig menetelt, az ország házibuliján ígéretet tett családjának, hogy sokkal több időt tölt majd velük.

„Minden évben nagy-nagy fogadalmam, hogy több időt töltök a szeretteimmel” – mondta korábban a Borsnak Nótár Mary.