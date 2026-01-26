RETRO RÁDIÓ

Borzasztó tragédia: elsüllyedt egy komp, rengeteg a halott

A balesetben legalább 15 ember életét vesztette. A tragédia vasárnapról hétfőre virradó éjszaka történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 06:40
tragédia komp elsüllyedt komp baleset

Szörnyű tragédia történt: elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigetek déli részén, a Basilan tartomány közelében vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A hatóságok közlése szerint a balesetben legalább 15 ember életét vesztette, 316 utast kimentettek, ugyanakkor több tucat embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Szörnyű tragédia: többen életüket vesztették, miután elsüllyedt a komp / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Tragédia: legalább 15 ember életét vesztette, amikor elsüllyedt a komp

A hajón összesen 332 utas és 27 fős legénység tartózkodott, így a fedélzeten lévők száma 359 fő volt. A komp maximális engedélyezett kapacitása 352 fő, így nem volt túlterhelve 

- nyilatkozta Ronnie Gil Gavan admirális, a parti őrség parancsnoka sajtótájékoztatón Manilában.

A hatóságok eddig 316 embert mentettek ki a vízből. Romel Dua, a déli Mindanao körzet parancsnoka szerint 28 eltűntet még keresnek. A mentési munkálatokban katonai repülőgépek és hajók is részt vesznek, a viszonylag nyugodt tengeri körülmények pedig segítik a műveleteket - tette hozzá Dua telefonon adott nyilatkozatában.

A Basilan tartomány kormányzója Mujiv Hataman a DZBB rádióadóban elmondta, hogy a legtöbb túlélőnek nincs komoly baja, ugyanakkor több idős utas sürgős orvosi ellátásra szorult. Egyelőre nem tudni, hogy miért süllyedt el a komp, a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.

A Fülöp-szigetek - több mint 7000 szigetből álló szigetvilág - mindennapi közlekedésének szerves része a kompjárat, ugyanakkor az ismétlődő balesetek hátterében gyakran állnak a nem megfelelő biztonsági előírások, a túlterhelés és a karbantartási hiányosságok. Évente számos halálos áldozattal járó hajóbaleset történik az országban: 2023-ban egy komp fedélzetén kitört tűzben közel 30-an vesztették életüket, míg a legsúlyosabb békeidőbeli katasztrófa 1987-ben történt, amikor egy komp ütközött egy tartályhajóval, és több mint 4000 ember vesztette el életét - írja az MTI.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu