Dráma: vezetés közben zuhant az autójára egy fa, nem sokon múlt a tragédia - részletek

A férfi, akinek egy fa összezúzta az autóját most végre újra találkozhat azokkal, kik a baleset után megmentették az életét.

Hihetetlen baleset: Összezúzta a fa az autóját Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Még decemerben a massachusettsi Waylandből származó Eric Freeman békésen vezetett, mikor hihetetlen szerencsétlenség érte. Az út mellet váratlanul kidőlt egy fa, amely pont az ő kocsiján landolt.

Vezettem, és hirtelen a fejem az autó középkonzoljára csapódott, csak néztem ki a napfénytetőn.

- idézte fel Freeman, aki hirtelen teljes sokkot kapott.

A segítség szerencsére gyorsan érkezett. Csodával határos módon a 67 éves férfi életveszélyes sérülések nélkül megúszta a balesetet. Mindezt persze a hatóságok gyors reakciójának köszönheti, akik szélsebesen szedték ki őt a szétroncsolódott járműből.

Az esetet követően Michael Dutcher, a tűzoltóság vezetője is nyilatkozott:

A higgadt irányításnak, a mentőszolgálat tagjaival való együttműködésnek, és a képzett műszaki mentésnek köszönhetően gyorsan biztosítottuk a helyszínt, eltávolítottuk a nehéz törmeléket, és óvatosan kiemeltük az eszméleténél lévő áldozatot a súlyosan sérült járműből.

A baleset után teli van hálával

Most feleségével, Katheleennel az oldalán köszönetüket fejezték ki a helyi tűzoltók és mentősök részére. Tisztában vannak vele, hogy az ő életmentő erőfeszítéseik nélkül most nem tudna saját lábain közlekedni.

Nagyon jó érzés, hogy mindenkinek megköszönhettem, aki megmentette az életemet

- mondta Freeman.

Csak kezet fogtam vele, és azt mondtam neki: »Nem hiszem el hogy még áll«

- nyilatkozta Don Avrey, a Brewster Mentőszolgálat mentőse, aki saját maga is aktívan részt vállalt a mentésben.

A fa, amely aznap majdnem véget vetett az életének egy óriási fenyő volt. Arról nem tudni, hogy előzetesen látszódott-e, hogy bármelyik pillanatban kidőlhet. A gigászi tűlevelű csupán kulcscsonttörést, bokatörést, és több csigolyatörést okozott aznap, már ezekért a sérülésekért is az életével fizethetett volna.

Bár Freeman még lábadozik, a People szerint korántsem szeretne nyugodni. Ezt mutatja az is, hogy már most talpon van és minden egyes érintettet felkeres, hogy hálát adhasson.