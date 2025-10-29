Döbbenet a konditeremben: mindkét bokáját egyszerre törte el az anyuka – Videó

Hihetetlen videót osztott meg egy angol édesanya, akinek rosszul sikerült egy súlyemelési gyakorlata és egyszerre törte el mindkét bokáját az edzőtermi balesetben. Bár az édesanya rosszabbul is járhatott volna, most mindenkit arra int, hogy szabályosan végezze a gyakorlatokat.

A súlyemelés közben egyszerre törte el mindkét bokáját (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Az anya egyszerre törte el mindkét bokáját

A háromgyermekes, Leedsből származó édesanya, Kia Kidd nem tagadja: szívesen jár edzőterembe, és rendszeresen foglalkozik súlyemeléssel. Már tapasztalt súlyemelő, egy alkalommal azonban 120 kilogrammos súllyal guggolt és egy rossz lépés súlyos sérüléshez vezetett.

A 120 kilogrammos súly veszélyes is lehet, ám a 34 éves nő elbízta magát, nem volt elég elővigyázatos. Az emelés után a súlyzó beakadt a nő súlyemelő övébe, ami megnehezítette a súlyzó ledobását.

Az anya alatt kibicsaklott az egyik bokája, elvesztette az egyensúlyát és nem tudta megtartani a súlyzót. A nő rögtön a bokájához kapott és barátnőjének kórházba kellett vinnie a fájdalom miatt.

Az orvosok közölték vele, hogy két hajszálrepedéses törést szenvedett a bokáiban, ami miatt körülbelül hét hétig mindkét lábát begipszelték, és csak mankóval tudott járni.

Azonnal tudtam, hogy valami rossz történt, mert lüktetve fájt mindkét bokám. Az edzőterem vezetőjének fel kellett emelnie és a karjában vitt ki a barátnőm autójáig, hogy kórházba szállítson

– árulta el Kia.

Kidd felhívja a súlyzós edzéseket végző emberek figyelmét, hogy tegyenek meg minden óvintézkedést, amikor nehéz súlyokat emelnek. Kia bevallja, kicsit beképzeltté vált, már szakértőnek gondolta magát a súlyemelésben, ezért nem tartotta be az előírásokat.

A baleset után Kia hosszú ideig nem mert újra súlyzó közelébe menni, ám mostanában fokozatosan próbálja leküzdeni félelmét, és ismét nehezebb súlyokkal edz – írja a The Sun.

A The Sun által megosztott videó IDE kattintva tekinthető meg.