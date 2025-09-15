Gyász: elhunyt az Eb-bronzérmes, olimpikon magyar súlyemelő

Hatvanéves korában elhunyt Lénárt Ferenc Eb-bronzérmes súlyemelő, aki férfi 56 kg-ban képviselte a piros-fehér-zöld színeket az 1992-es olimpián - tette közzé a gyászhírt honlapján a hazai sportági szövetség.

Elhunyt Lénárt Ferenc súlyemelő Fotó: Pexels

A súlyemelő Eb-n volt bronzérmes

A barcelonai nyári játékokon kilencedikként végzett, legjobb világbajnoki helyezése pedig az 1990-ben, Budapesten összetettben elért 7. helyezés volt. Európa-bajnokságon 1991-ben, Wladyslawowóban szerepelt a legeredményesebben: a lengyelországi kontinensviadalon összetettben úgy lett ötödik az 56 kilósok között, hogy közben szakításban, 117,5 kilogrammos országos csúccsal bronzérmet érdemelt ki - írja az MTI.