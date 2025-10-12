RETRO RÁDIÓ

Rettenetes baleset történt, mindent elnyeltek a hullámok - Videó

A Marigalante kalózhajó Vallarta partjainál süllyedt el 30 évnyi turistautazás kiszolgálása után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 18:30
Marigalante mexikói kalózhajó rendszerhiba Santa María baleset

A történelmi kalózhajót Amerika felfedezésének 500. évfordulójára építették. Az ikonikus kalózhajó, amelyet Kolumbusz Kristóf egyik híres hajója ihletett, tragikus balesetben elsüllyedt pénteken a mexikói Puerto Vallarta partjainál.

Elsüllyedt a híres kalózhajó Mexikó partjainál
Elsüllyedt a híres kalózhajó Mexikó partjainál Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Elnyelték a hullámok a híres kalózhajót

A Marigalante nevű, mesés kalózhajó három évtizeden át szállította a turistákat, azonban most a vízbe veszett egy rendszerhiba következtében - közölte a hajót üzemeltető cég. A Puerto Vallarta-i Polgári Védelem és Tűzoltóság jelentése szerint a balesetet mechanikai vagy elektromos hiba okozta a fenékvíz-szivattyúkban.

A hullámok túl erősek voltak, így lehetetlenné vált a hajó kimentése, amely sajnálatos módon elsüllyedt

- áll a hatóságok közleménye szerint.

A legénységet még a hajó elsüllyedése előtt sikerült biztonságba helyezni. A Marigalante a Santa María hajó lenyűgöző másolata volt, ez volt Kolumbusz Kristóf három hajójának egyike, amellyel 1492-ben átkelt az Atlanti-óceánon. Teljes egészében fából készült, és az évek során a kikötő igazi jelképévé vált, fedélzetén turisták ezreinek mutatta be a kalózélet világát.

A hajó híres volt látványos kalózshow-iról, mely során akrobatikával, kardpárbajokkal és tűzijátékkal szórakoztatták a közönséget.

A Marigalante azokban a vizekben pihen, amelyek mindig is az otthonát jelentették, és örökké élni fog mindazok emlékezetében és szívében, akik látták őt hajózni

- állt a hajó tulajdonosának közleményében.

A vállalat közölte, hogy a Marigalante testvérhajója hamarosan megérkezik az öbölbe, hogy továbbvigye történelmi örökségét és legendáját - számolt be róla a The Sun.

 

