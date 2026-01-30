Hihetetlen: a NASA egy Földhöz hasonló bolygót fedezett fel a Naprendszerünkön kívül

Egészen elképesztő felfedezésre tett szert nemrégiben a NASA kutatócsapata, hiszen a Földhöz hasonló bolygót találtak teljesen távol a Naprendszerünktől. Az új felfedezést pontosabban a már 2018-ban kivont Kepler űrtávcsőnek köszönhetjük, hiszen rengeteg adat maradt fenn általa, amit a szakértőknek át kellett nézniük. Ez arra enged következtetni, hogy valójában már évekkel ezelőtt láttuk, csak még nem ismertük fel.

Legújabb kutatások szerint a NASA egy Földhöz hasonló bolygót fedezett fel egészen távol a Naprendszerünktől Fotó: Forrás: Pexels/Illusztráció

Élhető ez a Földhöz hasonló bolygó?

A kutatók becslése szerint rendkívül messze van a legújabban felfedezett bolygó, ráadásul extrém hideg is a hőmérséklet. Körülbelül 146 fényévre van tőlünk, amely egy csillag körül kering, ezért nem sokban különbözik a mi Napunktól. A NASA szerint bizonyos tulajdonságai miatt ez a bolygó hasonlíthat a Földhöz. Az egyik ilyen, hogy a bolygó pályája némileg hasonlít a miénkre, így úgy tűnik, hogy körülbelül egy évünkbe telne, hogy megkerülje a saját rendszerének központi csillagát. Emellett valószínűleg sziklás bolygó is lehet.

Az új bolygót HD 137010 b néven említik, szerencsés módon a csillagának lakható zónáján belül található. A lakható zóna, más néven „aranyhaj zóna”, olyan bolygókat határoz meg, amelyek nem túl közel, de nem is túl távol keringenek a csillaguktól, így a megfelelő légkör mellett folyékony víz alakulhat ki rajtuk.

A NASA jelenlegi becslése szerint a felszíni hőmérséklet valószínűleg nem haladja meg a –68 °C-ot, ami hidegebb a Mars felszínén mértnél, ami

–65 °C.

A bolygó tanulmányozása szerint 50-50 százalékos esély van arra, hogy a lakható zónában legyen, így további információk alapján kiderülhet, hogy a világ majdnem, de nem teljesen alkalmas az élet fenntartására. Meglepő tény, hogy a bolygó légköre azonban több szén-dioxidot tartalmaz, mint a Föld, ezért felszíni körülmények akár vízszerűek is lehetnek, és potenciálisan támogathatják az életet – írja LADBible.

A Földhöz hasonló bolygóról készült ismertető videó az alábbiakban megtekinthető!