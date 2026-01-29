Régi rejtélyt fedett fel a NASA a titokzatos sötét anyagról

Figyelembe véve, hogy a sötét anyag az univerzum nagyjából 27 százalékát teszi ki, elmondható, hogy nem sokat tudunk róla. Ez hamarosan megváltozhat, tekintve, hogy a NASA előrelépéseket tesz a sötét anyag bizonyítékainak és annak az univerzum összetartásában betöltött fontosságának feltárásában.

A NASA feltárta az univerzum sötét anyagának térképét Fotó: freepik.com / Illusztráció

A NASA feltárta a sötét anyag térképét

Az egyesült királyságbeli Durham Egyetem szakértői úgy vélik, hogy ez segíthet a csillagászoknak pontosan összeilleszteni a mozaikdarabkákat arról, mi is történt a Tejútrendszer kialakulásakor. De nem csak erről van szó: a tudósok szerint a térkép és a további kutatások abba is betekintést engedhetnek, hogyan jött létre a Föld bolygó.

Richard Massey professzor, a Nature Astronomy folyóiratban közzétett tanulmány társszerzője elmondta: „Bárhol is találunk ma normál anyagot az univerzumban, ott sötét anyagot is találunk. Sötétanyag-részecskék milliárdjai haladnak át a testünkön minden egyes másodpercben. Ez nem okoz kárt, észre sem vesznek minket, csak haladnak tovább.”

Szerinte a Tejútrendszert körülvevő hatalmas, örvénylő sötétanyag-felhőnek azonban elegendő gravitációja van ahhoz, hogy egyben tartsa az egész galaxisunkat. Sötét anyag nélkül a Tejútrendszer egyszerűen szétrepülne a forgás közben. Sok rejtély övezi a sötét anyagot, az űrben betöltött szerepéről. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a sötét anyag kétségkívül fontos, mivel egyes tudósok szerint kulcsszerepet játszik a bolygók kialakulásában, ami végül elvezetett a ma ismert élet létrejöttéhez.

A szakértők úgy döntöttek, hogy a James Webb teleszkópot hívják segítségül, hogy pontosan feltérképezzék, hol is rejtőzik a sötét anyag. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a sötét anyag a gravitáció erejével kölcsönhatásba lép az univerzum többi részével.

Azzal, hogy példátlan precizitással tártuk fel a sötét anyagot, a térképünk megmutatja, miként strukturálta az univerzum láthatatlan összetevője a látható anyagot oly mértékben, hogy az lehetővé tette a galaxisok, a csillagok és végső soron maga az élet megjelenését

- idézi az Unilad Dr. Gavin Leroy-t, a tanulmány másik társszerzőjét.