RETRO RÁDIÓ

Sikerült megakadályozni, hogy hadüzenetet küldjünk Oroszországba

Alig lehetett megmozdulni a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Steiner Attila szerint a zsúfolásig telt rendezvény is egyértelműen mutatja, hogy ezeknek az eseményeknek komoly aktualitása van.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 15:32
Háborúellenes Gyűlés Tisza Párt béke háború

Alig lehetett megmozdulni a szegedi Háborúellenes Gyűlésen, amin Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár is részt vett. Az államtitkár emiatt úgy fogalmazott, hogy ebből is látszik, van aktualitása ezeknek a rendezvényeknek. Valamint csak kemény csatában lehet megmutatni a békepárti emberek erejét. 

Steiner Attila
Steiner Attila: nagyon fontos, hogy támogassuk Orbán Viktort! Fotó: MW

Steiner Attila: sikerült megakadályozni, hogy hadüzenetet küldjünk Oroszországba

Láttuk, hogy mi történt Brüsszelben, és nagyon fontos, hogy miniszterelnök urat ezekben a kemény csatákban tudjuk támogatni, úgyhogy mindenkire szükség van ebben

– mondta az államtitkár, majd hozzátette, hogy a háborúellenes törekvések egyik alappillére volt a nemzeti konzultáció is, amit 1,6 millióan írtak alá. Ezután így folytatta:

Ráadásul a héten az Unió majdnem küldött egy hadüzenetet Oroszországba, azonban ezt sikerült megakadályoznunk, viszont ezzel még nem teremtettük meg a békét. Most egyelőre a karácsony remélhetőleg békésen fog telni, de nagyon éles a helyzet, és nagyon ott kell lenni, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ennyi csillogó szemű és hasonlóan gondolkodó ember itt van Szegeden” – fogalmazott. 

Teljes a kettős mérce

Érdekes, hogy amikor a Bors betiltásáról beszélt Magyar Péter, akkor egyik brüsszeli jogállamisági védőszervezet sem szólalt meg az ügyben. Azonban tíz évvel ezelőtt a kormányt támadták a médiatörvény bevezetése miatt. 

Úgy tűnik, hogy ez nem üti ki a biztosítékot ezeknél a szervezeteknél. Ez teljes kettős mérce az európaiak oldaláról. Ezt teljesen felháborítónak tartom. Véleményszabadság, szólásszabadság van Magyarországon

– mondta az államtitkár, aki szerint jó, hogy kiderült a Tisza programja, mert így legalább tudjuk, hogy mire készülnek, annak ellenére, hogy megpróbálták titkolni.  

A vagyonadót nem is titkolják, az teljesen egyértelmű, hogy abba beleállnak. Én a hegyvidéki és az újbudai kerületből jövök Budapestről, ott azért van olyan választópolgár, akiket ez már akár érinthetne is. Egymilliárdról kezdték, már levitték 500 millióra. A végén már ott leszünk, hogy 50-100 millió forint. Akkor sajnálkozhatunk utólag, hogy rossz emberre húztuk be az X-et, úgyhogy ez a választások tétje. Vagy egy kiszámítható, a békét támogató szuverén kormányzatot választunk, vagy olyat amely Brüsszel utasításait hajtja végre

– zárta gondolatait Steiner Attila. 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu