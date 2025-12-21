RETRO RÁDIÓ

A béke kérdése mindenkit megérint!

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen egyre több ember fejezi ki aggodalmát a háború kockázata és a mindennapi biztonság megingása miatt. Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője szerint éppen ezért ezek az események mindenkit megszólítanak.

2025.12.21.
„Azt látom, hogy ez egy olyan kérdés, ami minden embert megérint” – fogalmazott Pócs János a szegedi Háborúellenes Gyűlésen, mikor arról kérdeztük, mit gondol arról, hogy ezek az események ekkora népszerűségnek örvendenek. A Jászság országgyűlési képviselője már évtizedek óta a választók között él, ezért pontosan tudja mi a legfontosabb a választók számára. 

Pócs János
Pócs János: nagy a háború kockázata. Fotó: MW

Nálunk a Jászságban a nagy politikai szlogeneket nem értékelik. Két dolog számukra meghatározó, ami a zsebüket, mármint a megélhetésüket és ami a biztonságukat érinti. A biztonságunk most a háború kockázata miatt nagyon megremegett, nagyon megvillan a háború kockázata, de látom, hogy emiatt olyan emberek fognak össze, állnak oda mellénk, akik eddig még nem tették.

– fogalmazott a képviselő, majd a Bors betiltásával kapcsolatban elmondta, hogy Magyar Péter, ha tehetné akkor a fél országot betiltaná. Ez a meghirdetett programjaiból is látszik. Ugyanis a Tisza vezetője vagyonelkobzást hirdetett és megcsinálta az "Út a börtönbe" programot is, majd végig sorolta, hogy mindenki aki munkával pénzt keres, azoknak vagyonelkobzás és börtön jár. Emellett Magyar Péter többször arról is beszélt, hogy az újságírókat a Dunába kéne lökni. 

A bíróságon, amikor elvesztette az indexes pert, akkor a bíróknak az anyjukat szidta, úgyhogy tőle már ez egyáltalán nem újdonság. Látszik, hogy az a szemlélet, amit ő képvisel, az rosszabb, mint amit bármikor Horn Gyula képviselt

– mondta Pócs János. 

