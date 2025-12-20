RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Telt ház! Köszönjük, Szeged!

A Háborúellenes Gyűlést követően üzent a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 15:31
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés szeged lázár jános

Ahogy arról beszámoltunk, a Háborúellenes Gyűlés idei utolsó, ötödik állomását Szegeden tartották. Az eseményen Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül válaszolt a kérdésekre.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Lázár János / Fotó: mw

Orbán Viktor: Telt ház! Köszönjük, Szeged!

A rendezvényt követően a miniszterelnök egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben a következőt írta:

Telt ház! Köszönjük, Szeged!

 


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

