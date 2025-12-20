- Orbán Viktor: ha nincs Fidesz, nincs parti
- Orbán Viktor: a háborús kölcsön érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában
- Megható pillanattal zárult az év utolsó Háborúellenes Gyűlése
- Sasvári Sándor vallomása a Háborúellenes Gyűlésen: Orbán Viktornál a megoldás
Orbán Viktor: Telt ház! Köszönjük, Szeged!
A Háborúellenes Gyűlést követően üzent a kormányfő.
Ahogy arról beszámoltunk, a Háborúellenes Gyűlés idei utolsó, ötödik állomását Szegeden tartották. Az eseményen Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül válaszolt a kérdésekre.
A rendezvényt követően a miniszterelnök egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben a következőt írta:
