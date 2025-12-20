- Nagy Feró: „Ha valakik megmenthetik Európát, azok mi vagyunk, a patrióták"
- Hogy hol a pénz? Például az ország sokszorosára növekedett aranytartalékában!
- Mit veszítenénk egy háború esetén? Mindent!
- A kormány elnyomja Budapestet? Éppen ellenkezőleg!
Orbán Viktor: A háború lerombolja Ukrajnát, a béke erősíti meg őket
„Nekünk stabil Ukrajna kell” - jelentette ki a kormányfő.
Mint az ismert, szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Rendhagyó módon ezúttal Orbán Viktor nem beszédet mondott, hanem a Lázárinfó keretein belül kérdésekre válaszolt.
Az egyik kérdés Ukrajna sorsára vonatkozóan hangzott el, amire a miniszterelnök a következőt válaszolta:
Ukrajna teljes villamosenergia ellátása 44 százaléka Magyarországról érkezik, a gázellátásuk 58 százaléka Magyarországról érkezik. Nekünk stabil Ukrajna kell, adunk segítséget nekik - fáj, hogy egy részét ellopják. A háború lerombolja Ukrajnát, a béke erősíti meg őket
- jelentette ki a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre