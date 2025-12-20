RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A háború lerombolja Ukrajnát, a béke erősíti meg őket

„Nekünk stabil Ukrajna kell” - jelentette ki a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 19:09
Módosítva: 2025.12.20. 19:13
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés lázárinfó

Mint az ismert, szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Rendhagyó módon ezúttal Orbán Viktor nem beszédet mondott, hanem a Lázárinfó keretein belül kérdésekre válaszolt.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Fotó: mw

Az egyik kérdés Ukrajna sorsára vonatkozóan hangzott el, amire a miniszterelnök a következőt válaszolta:

Ukrajna teljes villamosenergia ellátása 44 százaléka Magyarországról érkezik, a gázellátásuk 58 százaléka Magyarországról érkezik. Nekünk stabil Ukrajna kell, adunk segítséget nekik - fáj, hogy egy részét ellopják. A háború lerombolja Ukrajnát, a béke erősíti meg őket 

- jelentette ki a kormányfő.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu