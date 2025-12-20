Orbán Viktor: A háború lerombolja Ukrajnát, a béke erősíti meg őket

Mint az ismert, szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Rendhagyó módon ezúttal Orbán Viktor nem beszédet mondott, hanem a Lázárinfó keretein belül kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor Fotó: mw

Az egyik kérdés Ukrajna sorsára vonatkozóan hangzott el, amire a miniszterelnök a következőt válaszolta:

Ukrajna teljes villamosenergia ellátása 44 százaléka Magyarországról érkezik, a gázellátásuk 58 százaléka Magyarországról érkezik. Nekünk stabil Ukrajna kell, adunk segítséget nekik - fáj, hogy egy részét ellopják. A háború lerombolja Ukrajnát, a béke erősíti meg őket

- jelentette ki a kormányfő.