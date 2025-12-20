Orbán Viktor: ha nincs Fidesz, nincs parti

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy miután Európa a háború felé megy, Magyarországnak békepárti kormányra van szüksége. Az Európai Néppártot és a Tiszát is háborús pártnak nevezte, a Patriótákat és a Fidesz-KDNP-t pedig békepártnak.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

Hangsúlyozta: 2026 az utolsó választás az európai háború előtt. Ha nem békepárti kormányunk lesz 2026-ban, akkor 2029-30-ban mindannyian rá fogunk faragni. Most kell ezt a kérdést eldönteni, háború vagy béke - jelentette ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt. Utalt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönre, megjegyezve: úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik ezt a kölcsönt. Beszélt arról is, hogy nem szabad bízni abban, hogy az európai politikusok elég józanok ahhoz, hogy ne vigyenek be bennünket egy háborúba.

Ugyanakkor hozzátette: az európai emberekben bízik, arra számít, hogy fél éven belül háborúellenes gyűléseket tartanak majd Németországban és Franciaországban is. Abban kell bízni, hogy a nép alulról kikényszeríti a békét - hangsúlyozta. Arról, hogy a magyar embereknek mennyi kárt okoztak a háborús szankciók, azt mondta: számításai szerint 20 milliárd euró felett van az a veszteség, ami a magyar gazdaságot érte a háború és a szankciók miatt. Egy gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor hangsúlyozta: pedofil bűncselekmények miatt 2010 előtt 80 ember volt börtönben, ma több mint 700. Lázár János hozzátette: azt a kérdést, hogy 2010 előtt miért nem üldözték és csukták be a pedofilokat, "nem ezen a gyűlésen kell feltenni, hanem egy másikon, délután".

Közölte: az elmúlt 15 évben több száz feljelentést tettek gyerekek rovására elkövetett bűncselekmények miatt. Azt mondta: sosem tudja megígérni, hogy ebben az országban mindig mindenki jól fog viselkedni, még azt sem, hogy mindig, minden pillanatban minden állami intézmény jól fog működni. Ígéretet tett azonban arra: ha bárhol megsértik a jogszabályokat, akár gyerekek, akár felnőtt magyar emberek kárára valamit elkövetnek, "azokat fülön fogjuk fogni, és meg fogjuk büntetni", "az elromlott intézményeket meg ki fogjuk javítani". A javító-nevelő intézetekről elmondta, ezekben olyan gyerekek vannak, akiknek "félrecsúszott az életük", akik bűncselekményeket követtek el, emberöléssel bezárólag. Ezek bűnözők, akik fogva vannak tartva, csak nem börtönben, hanem javító-nevelő intézetben vannak - mutatott rá. Persze annak a fiatalnak "méginkább félrecsúszott az élete", akit megöltek vagy megerőszakoltak, és róluk meg az ő szüleikről valamiért soha nincs szó - jegyezte meg.