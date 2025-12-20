- Orbán Viktor: a háborús kölcsön érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában
Orbán Viktor: ha nincs Fidesz, nincs parti
2026 az utolsó lehetőség eldönteni, hogy háború vagy béke.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy miután Európa a háború felé megy, Magyarországnak békepárti kormányra van szüksége. Az Európai Néppártot és a Tiszát is háborús pártnak nevezte, a Patriótákat és a Fidesz-KDNP-t pedig békepártnak.
Hangsúlyozta: 2026 az utolsó választás az európai háború előtt. Ha nem békepárti kormányunk lesz 2026-ban, akkor 2029-30-ban mindannyian rá fogunk faragni. Most kell ezt a kérdést eldönteni, háború vagy béke - jelentette ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt. Utalt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönre, megjegyezve: úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik ezt a kölcsönt. Beszélt arról is, hogy nem szabad bízni abban, hogy az európai politikusok elég józanok ahhoz, hogy ne vigyenek be bennünket egy háborúba.
Ugyanakkor hozzátette: az európai emberekben bízik, arra számít, hogy fél éven belül háborúellenes gyűléseket tartanak majd Németországban és Franciaországban is. Abban kell bízni, hogy a nép alulról kikényszeríti a békét - hangsúlyozta. Arról, hogy a magyar embereknek mennyi kárt okoztak a háborús szankciók, azt mondta: számításai szerint 20 milliárd euró felett van az a veszteség, ami a magyar gazdaságot érte a háború és a szankciók miatt. Egy gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor hangsúlyozta: pedofil bűncselekmények miatt 2010 előtt 80 ember volt börtönben, ma több mint 700. Lázár János hozzátette: azt a kérdést, hogy 2010 előtt miért nem üldözték és csukták be a pedofilokat, "nem ezen a gyűlésen kell feltenni, hanem egy másikon, délután".
Közölte: az elmúlt 15 évben több száz feljelentést tettek gyerekek rovására elkövetett bűncselekmények miatt. Azt mondta: sosem tudja megígérni, hogy ebben az országban mindig mindenki jól fog viselkedni, még azt sem, hogy mindig, minden pillanatban minden állami intézmény jól fog működni. Ígéretet tett azonban arra: ha bárhol megsértik a jogszabályokat, akár gyerekek, akár felnőtt magyar emberek kárára valamit elkövetnek, "azokat fülön fogjuk fogni, és meg fogjuk büntetni", "az elromlott intézményeket meg ki fogjuk javítani". A javító-nevelő intézetekről elmondta, ezekben olyan gyerekek vannak, akiknek "félrecsúszott az életük", akik bűncselekményeket követtek el, emberöléssel bezárólag. Ezek bűnözők, akik fogva vannak tartva, csak nem börtönben, hanem javító-nevelő intézetben vannak - mutatott rá. Persze annak a fiatalnak "méginkább félrecsúszott az élete", akit megöltek vagy megerőszakoltak, és róluk meg az ő szüleikről valamiért soha nincs szó - jegyezte meg.
Hozzátette: eddig ezeket a 14-18 év közötti fiatal bűnelkövetőket speciális javító-nevelő intézetben tartották, de úgy látja, hogy ez rosszul működik, és változtatni kell. Ha nem rendelik a javító-nevelő intézeteket a büntetés-végrehajtás alá, és a dolgot nem rendőri logikával kezelik, abból "újra és újra baj lesz" - jelentette ki.
Hangsúlyozta: rendet kell tenni, a javító-nevelő intézeteket be kell rendelni oda, ahová valók, a büntetés-végrehajtás alá. Egy másik kérdésre válaszolva a miniszterelnök azt mondta: a Digitális Polgári Körök gondolatát az hozta felszínre, hogy az ellenfél szervezetten megtámadta azokat, akik nemzeti, polgári vagy keresztény érzelmű emberek, és "nem az epeömlés nevű műfajt" űzik a digitális térben. Ha megtámadnak bennünket, tessék odamenni, ha ránk küldenek 500 embert, akik kommentelnek, küldjünk ezret, ha ezret küldenek, akkor küldjünk kétezret.
Muszáj kiállnunk egymás mellett a digitális térben is - hívta fel a figyelmet. Arra a kérdésre, hogy van-e rá esély, hogy Csongrádnál új híd épüljön, Orbán Viktor azt felelte, hogy minden ciklusban építettek legalább egy nagy hidat és alapítottak legalább egy egyetemet. Egyetem itt már van, legyen híd - jelentette ki. A Szeged harmadik hídjáról szóló kérdésre Lázár János azt mondta: többször jártak már Botka László polgármesternél, a tervezés folyik, a kiviteli tervek most készülnek el, a telkek kisajátítása megkezdődik, még egy fél ciklusra mindenképp szükség lesz, de meg fogják építeni, mert stratégiai jelenetőségű, és "Szegednek jár a híd".
Orbán Viktor ennek kapcsán jelezte: van néhány városa Magyarországnak, amelynek van nemzeti küldetése, ilyen Szeged is. Példaként hozta, hogy Debrecen "fantasztikus erőközpont", és ilyen Győr is, Pécs és Szeged azonban még nem tudja magához vonni határoktól függetlenül az embereket, az energiát, az üzleti lehetőségeket. A kormányfőt arról is kérdezték, hogy az európai vezetők miért támogatják a háborút, mi a motivációjuk, van-e mesterterv emögött.
Orbán Viktor úgy válaszolt: nem arról van szó, hogy van egy mesterterv és ül valahol egy gonosz alak, aki szövi a szálakat, hanem az történik, hogy mindenki elkezdte keresni, hogy a katonai konfliktus milyen lehetőséget tartogat számára. Egyes országok azt mondják, a konfliktust arra kell használni, hogy Oroszországot a lehető legjobban meggyengítsék, vannak olyan országok, amelyek az oroszokat állandó és közvetlen fenyegetésnek érzik, mert korábban a Szovjetunióhoz tartoztak. És vannak "a nagy európai tradíciók" - folytatta, utalva arra, hogy Oroszországot támadta meg már Napóleon és Hitler is.
"Nekik nem ment, majd most Kaja Kallasnak sikerül" - jegyezte meg ironikusan. Felhívta a figyelmet arra: nem az orosz festmények vannak párizsi vagy berlini a múzeumokban, hanem az Európából elvitt hadizsákmányok vannak Szentpéterváron. Óva intett attól, hogy kötözködjenek, vagy megtámadják az oroszokat. Szerinte Horthy Miklós se akart háborút az oroszokkal, mint mondta, "ha a németek nem toltak volna bele bennünket, nem mentünk volna a Don-kanyarba."
