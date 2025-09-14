Józsefváros állapota elkeserítő, miközben a Keleti Pályaudvart már felújítják – Ezek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten

Józsefváros valóságos no-go zónává vált, a drogosok és a hajléktalanok ellepték az utcákat, az épületek is rémes állapotban vannak. Mindeközben halad a Keleti Pályaudvar felújítása, várhatóan szeptember 21-én fogják visszaadni a forgalomnak. Az időjárás változását pedig most is érzékelhetjük, ráadásul egy fejtörő kvízt is kaphattunk. Ezek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Józsefváros brutális állapotban van (Forrás: Takács Artúr fotója)

Ilyet ritkán látsz: no-go zóna Budapest szívében, elviselhetetlen állapotok vannak Józsefvárosban

Borzalmas állapotok uralkodnak a budapesti VIII. kerület szívében, a Blaha Lujza téren. A helyiek szerint a Nagykörút és a Rákóczi út sarkán, a metrólejárónál rendszeresen hajléktalanok vernek tanyát, matracokkal feküdnek ki, és sokszor nyilvános vécéként használják a környéket. A helyzetet tovább súlyosbította egy augusztus végi eset: a szerkesztőségünkhöz eljutott felvételek tanúsága szerint a tér egyik sarkán, a metrólejáró mellett rendőrségi szalagot feszítettek ki, miután a helyszínen még a szokásosnál is rosszabb állapotokat tapasztaltak. Az egyik hajléktalan matraca gyulladt ki.

Hamarosan kész a Keleti Pályaudvar! Galériánkban mutatjuk az építkezést

Várhatóan szeptember 21-én, vasárnap fogják visszaadni a Keleti Pályaudvart a forgalomnak. Az építkezés a közlekedésben is hozott változásokat, számos járaton biztosítottak átszállási pontokat. Galériánkban mutatjuk, hogyan halad az építkezés!

Így épül a Keleti Pályaudvar. Fotó: MTI/MTVA

Tudod, hány napig védték hőseink az egri várat a törököktől? A csata évfordulója alkalmából ezt is megtudtuk!

Az akkori naptár szerint 1552. szeptember 1-jén, a mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött az egri vár körbevétele, az intenzív támadások, az igazi csata pedig szeptember 16-án indult meg a vár ellen és október 17-én vonult el a török sereg. A nagyjából 2000 fős várőrség tehát öt hét alatt visszaverte a támadást, és késztette visszavonulásra a török sereget. Eger várának egyébként döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök mégis elfoglalták azt, de csak 44 évvel később, 1596-ban – olvasható a Wikipédián.