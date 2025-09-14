RETRO RÁDIÓ

Józsefváros állapota elkeserítő, miközben a Keleti Pályaudvart már felújítják – Ezek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten

Az időjárás most is hektikusan változik, de közben persze lehet idő egy-egy embert próbáló kvíz kitöltésére. Miközben a Keleti Pályaudvar felújítása nagyban zajlik, Józsefváros egy kerülendő zónává vált más belvárosi kerületekkel egyetemben. Emellett egy fontos történelmi eseményről is megemlékezhettünk. Mutatjuk, melyek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 13:14
józsefváros Eger Keleti pályaudvar kvíz

Józsefváros valóságos no-go zónává vált, a drogosok és a hajléktalanok ellepték az utcákat, az épületek is rémes állapotban vannak. Mindeközben halad a Keleti Pályaudvar felújítása, várhatóan szeptember 21-én fogják visszaadni a forgalomnak. Az időjárás változását pedig most is érzékelhetjük, ráadásul egy fejtörő kvízt is kaphattunk. Ezek voltak a legtöbbet kattintott cikkeink a héten.

Józsefváros
Józsefváros brutális állapotban van (Forrás: Takács Artúr fotója)

Ilyet ritkán látsz: no-go zóna Budapest szívében, elviselhetetlen állapotok vannak Józsefvárosban

Borzalmas állapotok uralkodnak a budapesti VIII. kerület szívében, a Blaha Lujza téren. A helyiek szerint a Nagykörút és a Rákóczi út sarkán, a metrólejárónál rendszeresen hajléktalanok vernek tanyát, matracokkal feküdnek ki, és sokszor nyilvános vécéként használják a környéket. A helyzetet tovább súlyosbította egy augusztus végi eset: a szerkesztőségünkhöz eljutott felvételek tanúsága szerint a tér egyik sarkán, a metrólejáró mellett rendőrségi szalagot feszítettek ki, miután a helyszínen még a szokásosnál is rosszabb állapotokat tapasztaltak. Az egyik hajléktalan matraca gyulladt ki.

A teljes cikk itt olvasható!

Hamarosan kész a Keleti Pályaudvar! Galériánkban mutatjuk az építkezést

Várhatóan szeptember 21-én, vasárnap fogják visszaadni a Keleti Pályaudvart a forgalomnak. Az építkezés a közlekedésben is hozott változásokat, számos járaton biztosítottak átszállási pontokat. Galériánkban mutatjuk, hogyan halad az építkezés! 

Így áll most a Keleti Pályaudvar
Így épül a Keleti Pályaudvar. Fotó: MTI/MTVA

A teljes galéria itt érhető el!

Tudod, hány napig védték hőseink az egri várat a törököktől? A csata évfordulója alkalmából ezt is megtudtuk!

Az akkori naptár szerint 1552. szeptember 1-jén, a mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött az egri vár körbevétele, az intenzív támadások, az igazi csata pedig szeptember 16-án indult meg a vár ellen és október 17-én vonult el a török sereg. A nagyjából 2000 fős várőrség tehát öt hét alatt visszaverte a támadást, és késztette visszavonulásra a török sereget. Eger várának egyébként döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök mégis elfoglalták azt, de csak 44 évvel később, 1596-ban – olvasható a Wikipédián.

csata
Hetekig tartott az egri csata a várvédők és a törökök között Fotó: Anna Pakutina/Shutterstock

A teljes cikk itt olvasható!

Itt a nagy szó-kvíz: felismered ezeket a ritka magyar kifejezéseket?

Ebben a kvízben tíz olyan különleges kifejezést gyűjtöttünk össze, amelyek közül több igazi fejtörést okozhat a számodra. Ha legalább hatot eltalálsz, már okosabb vagy az átlagnál

kvíz ritka magyar szavak
Próbáld ki magad a kvízünkben! Teszteld ezekből a ritka magyar szavakból a tudásod! (Fotó: Shutterstock)

A kvíz itt kitölthető

Bekeményít az időjárás, nem lesz abban köszönet, ami ezután jön

Záporok és viharos szél vetett véget a szeptemberi meleg időjárásnak. Komoly orvosmeteorológiai következményekkel járhat a viharos idő.

„Gyökeres változásra készüljenek elsősorban a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek, amiért egy mediterrán ciklon lesz a felelős” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

időjárás
Az időjárás alakulása Fotó: Köpönyeg

A heti időjárásról itt olvashatunk

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu