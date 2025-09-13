Ilyet ritkán látsz: no-go zóna Budapest szívében, elviselhetetlen állapotok

Borzalmas állapotok uralkodnak a budapesti VIII. kerület szívében, a Blaha Lujza téren. A helyiek szerint a Nagykörút és a Rákóczi út sarkán, a metrólejárónál rendszeresen hajléktalanok vernek tanyát, matracokkal feküdnek ki, és sokszor nyilvános vécéként használják a környéket. A helyzetet tovább súlyosbította egy augusztus végi eset: a szerkesztőségünkhöz eljutott felvételek tanúsága szerint a tér egyik sarkán, a metrólejáró mellett rendőrségi szalagot feszítettek ki, miután a helyszínen még a szokásosnál is rosszabb állapotokat tapasztaltak. Az egyik hajléktalan matraca gyulladt ki.

Józsefváros brutális állapotban van / Forrás: Takács Artúr fotója

Józsefváros immár olyan, mint egy no-go zóna

A hajléktalanok és drogosok miatt olyan szintű a mocsok és a kosz, hogy Józsefváros a legsötétebb helyeket juttatja eszünkbe. Most pontosan úgy néz ki, mint egy no-go zóna.

Olyan bűz és mocsok van ott, hogy alig lehet elmenni mellette.

– panaszolta lapunknak egyik lakó, aki a fertőzésveszélytől is tart.

Abszolút No-Go zóna. Felgyújtva a város szívében, a Rákóczi és a Nagykörút találkozásánál....

- mondja döbbenten az itt élő Takács Artúr, aki a fotót és a cikk alatt megnézhető videót készítette. A felvételeken látható, hogy valami bizony kigyulladt. Megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy kiderítsük, mi történt pontosan. A BRFK Kommunikációs Osztálya kérdésünkre azt válaszolta, hogy:

Az ön által megjelölt helyszínen, a Blaha Lujza téri aluljáróba vezető lépcsőnél, az épület tövében augusztus 25-én 18 óra 30 perc körül kigyulladt egy matrac. A tüzet észlelő rendőrök a közeli gyógyszertárból kihozott poroltóval eloltották. Senki sem sérült meg.

A rendőrség azt is közölte, hogy az ügyben a VIII. kerületi kapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A helyiek úgy érzik, a hatósági intézkedések ellenére a Blaha Lujza tér egyre inkább „no-go zónává” válik, ahol a mindennapi közlekedés és a közbiztonság is veszélyben van.

Sokkoló állapotok a Blaha Lujza téren / Fotó: Kovács Dávid/Metropol

A lakók kétségbeesettek, nem bírják tovább!

Sokan ki vannak borulva. A felvételeket készítő Takács Artúr szó szerint kifakadt a Metropolnak:

Sajnos úgymond a "dolgok" közepén élek. Szinte minden nap fotózhatnék, illetve videózhatnék valamit, úgyhogy biztos lesz még sajnos.

Artúr úgy érzi kötelessége tájékoztatni az embereket.

Szomorú, hogy erről kell egyáltalán beszélni, de sajnos ez a helyzet. Reménykedünk. Nekünk, helyieknek addig is, más fegyverünk nincs, csak a nyilvánosság.

Több itt élő a helyi kerületvezetést tartja felelősnek a pokoli állapotokért. Többek szerint senkinek nem lett volna szabad erre a "bandára" szavaznia. Sokan biztosak abban, hogy ezek a földöntúli állapotok a rossz kerületvezetés miatt alakultak ki.