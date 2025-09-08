"Józsefváros egyes részein ma könnyebb droghoz jutni, mint friss zsemléhez!" - Rendszer szinten változtatna Kozma Lajos

Ahhoz képest, amilyen fejlődésnek indult néhány éve Józsefváros, ma szinte rá sem lehet ismerni a főváros nyolcadik kerületére. Pontosabban rá lehet: a tősgyökeres kerületi lakosoknak ismerős lehet a mai helyzet, miután pontosan tisztában vannak azzal, hogy miért is volt hírhedt anno ez a városrész. Akik pedig nem tudják, azok elég ha napjainkban akár csak egy pár órára kimerészkednek az utcákra, ahol a drog és patkányok mára ismét megszokott velejárói lettek az utcaképnek.

A drog és szerfogyasztók mára teljesen ellepték a társasházakat és az utcákat Józsefvárosban Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol

Józsefvárosba visszatért a 90-es évek és a drogok

Túlzás nélkül állítható, hogy az évekkel ezelőtt tapasztalt fejlődésnek mára nyoma sincs a Józsefvárosban. Aki gyakran jár Budapest VIII. kerületének bizonyos részein, az konkrétan azt tapasztalhatja, hogy a városrész kezd visszagettósodni és finoman szólva sem jelent ideális életteret senkinek sem.

Egész Józsefvárosban a Palotanegyedtől az Orczy negyedig sajnos óriási probléma a drog. Olyannyira, hogy a kerületben élő szinte minden család közvetlenül vagy közvetve érintett. Ez pedig rendkívül romboló a közösségre, az emberek életére nézve

– mondta el a Hír TV Napindítójában Kozma Lajos, aki a civil életben közös képviselőként tesz a közösségért, de a szeptember 21-i időközi önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjeként is megméretteti majd magát, mert úgy érzi, hogy Józsefváros problémáit rendszer szinten kell kezelni.

A droggal együtt persze újra megjelent sajnos a prostitúció, valamint egyre több a hajléktalan is a VIII. kerületben. Ugyanakkor a magát szociálisan érzékenynek nevező városvezetés mintha nem is akarna foglalkozni a problémákkal, a drogfüggőket és a hajléktalanokat pedig egyszerűen képtelen visszaintegrálni a társadalomba. Én 49 éve élek a 8. kerületben, de ilyen mélypontot még ez idő alatt sosem tapasztaltam. Mára akkora lett ez a probléma, hogy csak rendszerben lehet megoldani: a rendőrségnek minden segítséget meg kell adni. A kamerarendszert bővíteni kell, a nem működő kamerákat pedig kicserélni. Kevés a közterület felügyelő is, illetve a polgárőrséget is jobban kellene támogatni!

A Józsefváros 9. egyéni választókerületében megüresedett képviselői helyért szeptember 21-én a józsefvárosi Fidesz színeiben ringbe szálló Kozma Lajos szerint azoknak, akik 4-5 éve költöztek Józsefvárosba elfogyott a türelmük és

folyamatosan hagyják el a kerületet, melynek bizonyos részein ma könnyebb droghoz jutni, mint friss zsemléhez.

Nem elég a drog, szaporodnak a patkányok is

Kozma Lajos szerint a kerület mostani vezetése csak olajat önt a drogprobléma tüzére azzal, hogy tűcsere programmal és beülőszobával várja a drogfüggőket, akik köszönik szépen jönnek is, hogy a Józsefvárosban kényelmes és nyugodt körülmények között lőhessék be magukat. Ráadásul már nem csak a folyamatosan hőbörgő és balhézó drogosok, hanem a patkányok jelenléte is egyre nagyobb gondot jelent. A Fidesz jelöltje úgy látja: a veszélyes kórokozókat terjesztő rágcsálók azért is szaporodhatnak kedvükre, mert a kerület csatornarendszerét nem tisztítják megfelelően, vagy rendszeres időközönként. De közös képviselőként tapasztalhatta, hogy sokszor a rágcsálóirtókra is hiába vár...