RETRO RÁDIÓ

"Józsefváros egyes részein ma könnyebb droghoz jutni, mint friss zsemléhez!" - Rendszer szinten változtatna Kozma Lajos

Azzal együtt, hogy alig néhány éve még Budapest egyik leggyorsabban és leglátványosabb fejlődő kerülete volt Józsefváros, ma már nem éppen ez jut eszébe először annak, aki bemerészkedik a VIII. kerületbe. Az egyre inkább visszagettósodó kerületben jelenleg a drog és a patkányok jelentik a legnagyobb problémát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 20:00
Módosítva: 2025.09.08. 20:10
Budapest józsefváros időközi választás

Ahhoz képest, amilyen fejlődésnek indult néhány éve Józsefváros, ma szinte rá sem lehet ismerni a főváros nyolcadik kerületére. Pontosabban rá lehet: a tősgyökeres kerületi lakosoknak ismerős lehet a mai helyzet, miután pontosan tisztában vannak azzal, hogy miért is volt hírhedt anno ez a városrész. Akik pedig nem tudják, azok elég ha napjainkban akár csak egy pár órára kimerészkednek az utcákra, ahol a drog és patkányok mára ismét megszokott velejárói lettek az utcaképnek.

drog
A drog és szerfogyasztók mára teljesen ellepték a társasházakat és az utcákat Józsefvárosban Fotó: Gáll Regina Adrienn /  Metropol

Józsefvárosba visszatért a 90-es évek és a drogok

Túlzás nélkül állítható, hogy az évekkel ezelőtt tapasztalt fejlődésnek mára nyoma sincs a Józsefvárosban. Aki gyakran jár Budapest VIII. kerületének bizonyos részein, az konkrétan azt tapasztalhatja, hogy a városrész kezd visszagettósodni és finoman szólva sem jelent ideális életteret senkinek sem.

Egész Józsefvárosban a Palotanegyedtől az Orczy negyedig sajnos óriási probléma a drog. Olyannyira, hogy a kerületben élő szinte minden család közvetlenül vagy közvetve érintett. Ez pedig rendkívül romboló a közösségre, az emberek életére nézve

 – mondta el a Hír TV Napindítójában Kozma Lajos, aki a civil életben közös képviselőként tesz a közösségért, de a szeptember 21-i időközi önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjeként is megméretteti majd magát, mert úgy érzi, hogy Józsefváros problémáit rendszer szinten kell kezelni.

A droggal együtt persze újra megjelent sajnos a prostitúció, valamint egyre több a hajléktalan is a VIII. kerületben. Ugyanakkor a magát szociálisan érzékenynek nevező városvezetés mintha nem is akarna foglalkozni a problémákkal, a drogfüggőket és a hajléktalanokat pedig egyszerűen képtelen visszaintegrálni a társadalomba. Én 49 éve élek a 8. kerületben, de ilyen mélypontot még ez idő alatt sosem tapasztaltam. Mára akkora lett ez a probléma, hogy csak rendszerben lehet megoldani: a rendőrségnek minden segítséget meg kell adni. A kamerarendszert bővíteni kell, a nem működő kamerákat pedig kicserélni. Kevés a közterület felügyelő is, illetve a polgárőrséget is jobban kellene támogatni!

A Józsefváros 9. egyéni választókerületében megüresedett képviselői helyért szeptember 21-én a józsefvárosi Fidesz színeiben ringbe szálló Kozma Lajos szerint azoknak, akik 4-5 éve költöztek Józsefvárosba elfogyott a türelmük és 

folyamatosan hagyják el a kerületet, melynek bizonyos részein ma könnyebb droghoz jutni, mint friss zsemléhez.

Nem elég a drog, szaporodnak a patkányok is

Kozma Lajos szerint a kerület mostani vezetése csak olajat önt a drogprobléma tüzére azzal, hogy tűcsere programmal és beülőszobával várja a drogfüggőket, akik köszönik szépen jönnek is, hogy a Józsefvárosban kényelmes és nyugodt körülmények között lőhessék be magukat. Ráadásul már nem csak a folyamatosan hőbörgő és balhézó drogosok, hanem a patkányok jelenléte is egyre nagyobb gondot jelent. A Fidesz jelöltje úgy látja: a veszélyes kórokozókat terjesztő rágcsálók azért is szaporodhatnak kedvükre, mert a kerület csatornarendszerét nem tisztítják megfelelően, vagy rendszeres időközönként. De közös képviselőként tapasztalhatta, hogy sokszor a rágcsálóirtókra is hiába vár...

Elvileg egy bejelentés után 48 órán belül kellene intézkednie a kerületnek és elvégezni az irtást. Személyes tapasztalatból tudom, hogy a sokadik jelzés ellenére is hetek telnek el úgy, hogy nem történik semmi – a Palotanegyedet leszámítva. Vannak olyan lakások a kerületben, ahol azért van úgynevezett macskaháló az ajtón, hogy a patkányok a ház udvaráról ne jussanak be a lakásba. A 21. században nem szabadna ilyen körülmények között lakniuk az embereknek. Ez méltatlan. Mégsem érzem, hogy bárki, aki illetékes a témában meg akarná oldani ezt a problémát.

Nem csoda, ha ilyen körülmények között patkányból is egyre több van Józsefvárosban Fotó: Gáll Regina Adrienn /  Metropol

Józsefváros 9. egyéni választókerületének szavazói szeptember 21-én dönthetnek arról, hogy ki legyen az, aki a mostaninál talán több sikerrel oldja meg a kerület problémáit, amelyekről mindennél többet mond az alábbi videó:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu