Rá sem ismerni! Így lett a nyilvánosság szeme láttára sármos sztár Vásáry André
A közönség először a különleges hangja miatt figyelt fel rá, ma azonban a látványos átalakulása is sokakat foglalkoztat. Vásáry André az elmúlt években nemcsak külsőleg változott meg, hanem mentálisan is egészen új szemléletet alakított ki magában.
Vásáry André szerint a legfontosabb nem a külső, hanem az az önismereti út, amelyet az elmúlt években bejárt. Az énekes őszintén beszélt arról is, hogyan hatott rá a COVID-időszak, miért fordult a sport és az önfejlesztés felé, valamint arról, hogy ma már egyáltalán nem tabutéma a férfiak számára az esztétikai beavatkozás.
Vásáry Andrét a pszichológusa inspirálta
Vásáry André neve a Csillagszületikben vált egy ország számára ismertté és bizonyára sokaknak élénken él az emlékezetében a különleges tehetséggel megáldott fiatal szereplése. A 2009-es szériában még egészen más külsővel láthatta őt az ország: visszafogottabb megjelenés, rövidebb és ritkább haj, a mai megjelenéséhez képest kevésbé sportos alkat jellemezte. Azóta azonban látványos változáson ment keresztül, amelynek egyik legtöbbet emlegetett része kétségtelenül Vásáry André haja és sportos testalkata, amiről ő mindig is nyíltan és őszintén mesélt. Az énekes szerint a nagy fordulat főként a pandémia időszakában kezdődött.
Akkoriban nagyon rám szakadt a semmittevés, és anno, amikor még jártam a pszichológusomhoz rendszeresen, javasolta, hogy mozogjak, sportoljak minél többet. Én előtte is jártam edzeni, de nem volt rendszeres és nem figyeltem a táplálkozásra. Ekkor tudatosabban kezdtem ezzel foglalkozni. Egyébként a sport sokáig része volt az életemnek, én gyerekként teniszezni jártam, egy ideig el tudtam képzelni, hogy sportoló legyek. Aztán felismertem, hogy ehhez nincs bennem elég elhivatottság, és más pálya jobban érdekel. Most személyi edzővel edzek
– mesélte a Metropolnak.
„Változó gyakorisággal járok terápiára”
André szerint a testi átalakulás mögött komoly belső munka is zajlott, ami számára nem is volt kérdés, hiszen fontosnak tartja az önreflektív belső munkát.
A mi generációnknak már megadatott, hogy a mentális egészségre figyeljünk. Önfejlesztés, önreflexió, és erre nekem mindig volt nyitottságom. Amióta bekerültem a szakmába, azóta pedig kifejezetten hasznosnak tartom. Volt coachom, trénerem és később lett pszichológusom, akihez változó gyakorisággal járok terápiára. Én mindenkinek csak javasolni tudom, hogy aki tud, menjen, segít megérteni önmagunkat, fejlődhetünk, az életfelfogásunkra is hatással van.
A külső változások közül kétségkívül Vásáry André hajbeültetése vált a legismertebbé, hiszen ennek látványos eredményét a nyilvánosság is nyomon követhette. Az énekes sosem titkolta, hogy orvosi segítséget vett igénybe, sőt, úgy érzi, ezzel sok férfinak segített abban, hogy nyíltabban beszéljenek a hasonló problémákról.
A Csillagszületik után kaptam az első lehetőséget, hogy megcsináltassam a hajbeültetést. Ma már sok esztétikai beavatkozás a férfiaknak is megadatik, meglepődnénk, hogy az orvosesztétika területén már majdnem fele-fele a női-férfi arány, akik igénybe veszik. A hajbeültetés ma már nem olyan egyedi, mint amikor elkezdtem. Szerintem én voltam az első magyar férfi, aki ezt a nyilvánosság előtt vállalta.
A magabiztossága nem a dús hajban rejlik
A látványos eredmény azonban hosszú évek munkája volt, sok tapasztalással, motivációval és újrakezdéssel is járt.
Egyénfüggő, hogy milyenek a hajhagymái egy embernek és hogyan reagál a kezelésre. Nekem szám szerint három beavatkozás kellett, és még voltak másfajta kezelések is, amitől mára ilyen dús a hajam. De tízéves meló volt abban, amit ma láthatunk.
Bár sokan azt gondolják, az új külső teljesen megváltoztatta az önbizalmát, André árnyaltabban látja ezt.
„Úgy érzem, hogy a teljesítményemre nem hatott ez a nagy átalakulás. Persze jól esett, amikor először érkeztek visszajelzések az új fizimiskámra, de nem mondanám, hogy nagyon sokat dobott az önbizalmamon. Sőt, ha a COVID idejére visszaemlékszem, akkor kaptam a legtöbb pozitív visszajelzést az új Andréra, és ekkor éreztem a legrosszabbul magam a bőrömben.”
Nemzetközi lehetőségek és hazai koncertturné
Közben szakmailag is izgalmas időszakot él. Az énekes elárulta, hogy nemrég egy amerikai filmben forgatott, de a nyáron különleges koncertturnéra is indul.
Oscar-díjas színésznő a főszereplő, Mickey Madison, én pedig éneklek a filmben. 2027-ben jön ki, óriási élmény volt és nagy lehetőség. Az idei szezonom is nagyon ígéretesnek tűnik, sokat lépek fel az ország különböző pontjain, sőt, a határon túl is, így például Észak-Európában is turnézom majd.
Vásáry André Csillagszületikes feltűnése óta eltelt közel két évtized, és látható, hogy azóta nem csupán mélyebben megismerte önmagát, de az élete több területen is kiteljesedett. Ám ahogy mondja, a valódi átalakulást a belső munka hozza meg és bár a külső megfog, mindenkit a önfejlesztésre motivál.
