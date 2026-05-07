Rá sem ismerni! Így lett a nyilvánosság szeme láttára sármos sztár Vásáry André

Vásáry André szerint a legfontosabb nem a külső, hanem az az önismereti út, amelyet az elmúlt években bejárt. Az énekes őszintén beszélt arról is, hogyan hatott rá a COVID-időszak, miért fordult a sport és az önfejlesztés felé, valamint arról, hogy ma már egyáltalán nem tabutéma a férfiak számára az esztétikai beavatkozás.

Vásáry André a COVID után rendszeressé tette a testmozgást az életében (Forrás: Vásáry André)

Vásáry Andrét a pszichológusa inspirálta

Vásáry André neve a Csillagszületikben vált egy ország számára ismertté és bizonyára sokaknak élénken él az emlékezetében a különleges tehetséggel megáldott fiatal szereplése. A 2009-es szériában még egészen más külsővel láthatta őt az ország: visszafogottabb megjelenés, rövidebb és ritkább haj, a mai megjelenéséhez képest kevésbé sportos alkat jellemezte. Azóta azonban látványos változáson ment keresztül, amelynek egyik legtöbbet emlegetett része kétségtelenül Vásáry André haja és sportos testalkata, amiről ő mindig is nyíltan és őszintén mesélt. Az énekes szerint a nagy fordulat főként a pandémia időszakában kezdődött.

Akkoriban nagyon rám szakadt a semmittevés, és anno, amikor még jártam a pszichológusomhoz rendszeresen, javasolta, hogy mozogjak, sportoljak minél többet. Én előtte is jártam edzeni, de nem volt rendszeres és nem figyeltem a táplálkozásra. Ekkor tudatosabban kezdtem ezzel foglalkozni. Egyébként a sport sokáig része volt az életemnek, én gyerekként teniszezni jártam, egy ideig el tudtam képzelni, hogy sportoló legyek. Aztán felismertem, hogy ehhez nincs bennem elég elhivatottság, és más pálya jobban érdekel. Most személyi edzővel edzek

– mesélte a Metropolnak.

Az énekes tisztában van vele, hogy mennyire fontos a belső egyensúly meglelése (Fotó: Máté Krisztián)

„Változó gyakorisággal járok terápiára”

André szerint a testi átalakulás mögött komoly belső munka is zajlott, ami számára nem is volt kérdés, hiszen fontosnak tartja az önreflektív belső munkát.

A mi generációnknak már megadatott, hogy a mentális egészségre figyeljünk. Önfejlesztés, önreflexió, és erre nekem mindig volt nyitottságom. Amióta bekerültem a szakmába, azóta pedig kifejezetten hasznosnak tartom. Volt coachom, trénerem és később lett pszichológusom, akihez változó gyakorisággal járok terápiára. Én mindenkinek csak javasolni tudom, hogy aki tud, menjen, segít megérteni önmagunkat, fejlődhetünk, az életfelfogásunkra is hatással van.

A külső változások közül kétségkívül Vásáry André hajbeültetése vált a legismertebbé, hiszen ennek látványos eredményét a nyilvánosság is nyomon követhette. Az énekes sosem titkolta, hogy orvosi segítséget vett igénybe, sőt, úgy érzi, ezzel sok férfinak segített abban, hogy nyíltabban beszéljenek a hasonló problémákról.